ثبت جهانی قلعه وشاق و مسجد جامع نطنز وارد مرحله پیگیری اجرایی شد

امیر کرم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرستان نطنز به دلیل برخورداری از مجموعه‌ای از آثار تاریخی شاخص، یکی از مناطق مهم استان در حوزه میراث فرهنگی به شمار می‌رود و حفاظت و ساماندهی این آثار باید همزمان با برنامه‌ریزی برای معرفی ظرفیت‌های آن در سطح ملی و بین‌المللی دنبال شود.

وی با اشاره به روند پیگیری ثبت جهانی قلعه وشاق و مسجد جامع نطنز افزود: ثبت جهانی یک اثر صرفاً به ارائه پرونده محدود نمی‌شود و پیش از آن باید مجموعه‌ای از الزامات حفاظتی، مدیریتی و ساماندهی اثر و محیط پیرامونی آن مورد توجه قرار گیرد. از این منظر، اقدامات اجرایی مرتبط با این دو اثر در حال پیگیری است.

کرم‌زاده درباره مسجد جامع نطنز گفت: ساماندهی فضای پیرامونی این بنای تاریخی یکی از موضوعات مهمی است که باید با نگاه تخصصی میراث فرهنگی دنبال شود. هرگونه مداخله در محیط پیرامونی آثار تاریخی باید با توجه به ویژگی‌های معماری، تاریخی و حفاظتی بنا انجام شود تا اقدامات ساماندهی خود به عاملی برای ایجاد آسیب یا تغییر در سیمای تاریخی اثر تبدیل نشود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان ادامه داد: در همین راستا، بررسی فنی وضعیت فضای پیرامونی مسجد جامع نطنز با مشارکت کارشناسان میراث فرهنگی، شهرداری و شورای اسلامی شهر در دستور کار قرار گرفته است تا نیازهای واقعی این محدوده مشخص و درباره نحوه اجرای اقدامات مورد نیاز تصمیم‌گیری شود.

وی با تأکید بر اینکه ساماندهی آثار تاریخی باید همزمان با حفاظت از اصالت و هویت آنها انجام شود، بیان کرد: هدف از ساماندهی، صرفاً بهسازی ظاهری یک بنا یا محوطه نیست، بلکه باید مجموعه‌ای از اقدامات حفاظتی، مدیریتی و محیطی به شکلی انجام شود که زمینه حفاظت پایدار اثر و استفاده مناسب گردشگران را فراهم کند.

کرم‌زاده همچنین با اشاره به بازار تاریخی نطنز گفت: این بازار یکی از عناصر مهم بافت تاریخی شهر است و استمرار عملیات ساماندهی آن نیازمند تقسیم دقیق مسئولیت میان دستگاه‌های مرتبط و تأمین اعتبارات مورد نیاز است.

وی افزود: تکمیل عملیات ساماندهی بازار تاریخی نطنز از جمله موضوعاتی است که باید با جدیت دنبال شود و اداره میراث فرهنگی شهرستان نیز موظف است موضوع تأمین و تخصیص اعتبارات مورد نیاز را از مسیر دستگاه‌های مرتبط پیگیری کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان درباره محور تاریخی افوشته نیز گفت: افوشته از ظرفیت‌های قابل توجه تاریخی نطنز برخوردار است و تبدیل این محور به یک محور گردشگری می‌تواند در صورت اجرای صحیح طرح، ارتباط میان عناصر تاریخی، بافت ارزشمند و فعالیت‌های گردشگری را تقویت کند.

وی ادامه داد: برای تحقق این هدف، اقدامات مقدماتی از جمله بازدیدهای میدانی و بررسی وضعیت موجود انجام شده و روند انتخاب مشاور طرح نیز مورد پیگیری قرار گرفته است. مطالعات و طراحی این محور باید به گونه‌ای انجام شود که توسعه گردشگری به حفاظت از بافت تاریخی کمک کند و نه اینکه موجب فشار بیشتر بر عناصر تاریخی شود.

کرم‌زاده با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: حفاظت از میراث فرهنگی موضوعی فرابخشی است و اداره میراث فرهنگی به تنهایی نمی‌تواند همه الزامات مربوط به حفاظت، ساماندهی و احیای بافت‌ها و بناهای تاریخی را اجرا کند؛ از این رو همکاری شهرداری، راه و شهرسازی، فرمانداری و سایر دستگاه‌های مرتبط برای پیشبرد این طرح‌ها ضروری است.

وی تصریح کرد: در برنامه‌های مربوط به نطنز، اولویت با اقداماتی است که به حفاظت از آثار تاریخی، ساماندهی اصولی بافت و فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور گردشگران منجر شود و در این مسیر باید از اقدامات مقطعی و فاقد پشتوانه مطالعاتی پرهیز کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان خاطرنشان کرد: ثبت جهانی آثار تاریخی زمانی می‌تواند به یک دستاورد پایدار برای شهرستان تبدیل شود که همزمان با آن، نظام حفاظت، مدیریت، ساماندهی و معرفی اثر نیز تقویت شود. بر همین اساس، پیگیری ثبت جهانی قلعه وشاق و مسجد جامع نطنز در کنار ساماندهی بازار تاریخی و محور افوشته دنبال خواهد شد.

کرم‌زاده گفت: هدف نهایی از این اقدامات، تبدیل ظرفیت‌های تاریخی نطنز به یک مزیت پایدار فرهنگی و گردشگری است؛ به نحوی که حفاظت از آثار تاریخی در اولویت قرار داشته باشد و در عین حال ظرفیت‌های میراثی شهرستان بتواند در توسعه گردشگری و اقتصاد محلی نقش مؤثرتری ایفا کند.