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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۹

کشف ۱۵۱ میلیارد تومان کالای قاچاق در طرح پلیس گمرک

کشف ۱۵۱ میلیارد تومان کالای قاچاق در طرح پلیس گمرک

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف بیش از ۱۷ میلیون قلم کالای قاچاق به ارزش تقریبی ۱۵۱ میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی با اشاره به اجرای طرح سراسری پلیس گمرک پلیس امنیت اقتصادی فراجا اظهار کرد : این طرح در (۶ مرز هدف ) به منظور پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز و مقابله با سایر جرایم اقتصادی و گمرکی انجام شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به کشف و توقیف سه دستگاه خودروی لکسوس، تویوتا و لندکروز به ارزش تقریبی بیش از ۵۰ میلیارد تومان افزود : در این طرح بیش از ۲۰۰ هزار عدد ویپ ، فندک و سیگار قاچاق به ارزش تقریبی بیش از ۵ میلیارد کشف شد.

سردار رحیمی با اشاره به کشف بیش از ۸۷ هزار قلم انواع لوازم آرایش و بهداشتی، تجهیزات پزشکی و دارو به ارزش تقریبی بیش از ۱۲ میلیارد تومان ،گفت: کشف ۷ میلیون و ۸۳ هزار دینار عراقی به ارزش ۲ میلیارد و ۶۷۵ میلیون تومان و دستگیری ۲۱ دلال ارز از جمله دیگر نتایج اجرای این طرح است.

وی با اشاره به کشف بیش از ۸۱ هزار تن انواع کالای اساسی از جمله برنج ، روغن و... ادامه داد: در اجرای این طرح در مجموع بیش از ۱۷ میلیون قلم انواع کالای قاچاق به ارزش تقریبی ۱۵۱ میلیارد تومان کشف و ۲۸۷ نفر متهم دستگیر و ۲۵ دستگاه خودرو حامل قاچاق توقیف شد.

کد مطلب 6917195
مهسا حيدری توچائی

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