به گزارش خبرنگار مهر، بیژن گل‌محمدی‌ صبح شنبه در جلسه شورای ترافیک استان، تصویری از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر وقوع تصادفات، نقاط پرخطر و ضرورت ارتقای زیرساخت‌های جاده‌ای ارائه و اظهار کرد: تحلیل سه‌ساله تصادفات نشان می‌دهد وضعیت سوانح در محورهای استان نیازمند بررسی مستمر و اجرای اقدامات هدفمند در حوزه ایمنی است.

وی با اشاره به وضعیت تصادفات برون‌شهری استان در سال ۱۴۰۴ افزود: تعداد متوفیان تصادفات رانندگی برون‌شهری کردستان در این سال ۱.۷ درصد کاهش داشته است.

رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کردستان ادامه داد: در راه‌های روستایی نیز کاهش ۳.۸ درصدی تصادفات ثبت شده، اما در تصادفات درون‌شهری شاهد افزایش بوده‌ایم.

گل‌محمدی با اشاره به افزایش تردد در محورهای استان عنوان کرد: میزان تردد در سال گذشته نسبت به سال قبل ۳۵ درصد افزایش یافته است که این افزایش تردد ضرورت توجه بیشتر به ایمنی محورهای مواصلاتی را نشان می‌دهد.

وی در ادامه به تحلیل تصادفات مهم استان اشاره کرد و گفت: بخشی از تصادفات مهم در کریدور در دست احداث کرمانشاه تا محدوده حوزه استحفاظی سقز رخ داده و بررسی علل این سوانح نشان می‌دهد انحراف و تجاوز به چپ سهم قابل توجهی در وقوع آنها داشته است.

رئیس اداره ایمنی و ترافیک راهداری کردستان با اشاره به نحوه برخورد وسایل نقلیه در تصادفات اظهار کرد: واژگونی با ۴۳ درصد بیشترین سهم را در میان انواع برخوردها داشته و پس از آن برخورد دو وسیله نقلیه قرار دارد.

گل‌محمدی تخطی از سرعت مطمئنه را مهم‌ترین علت وقوع تصادفات اعلام کرد و افزود: این عامل ۳۸ درصد از علل تصادفات را به خود اختصاص داده و پس از آن انحراف به چپ با ۲۶ درصد قرار دارد.

وی بیان کرد: بخش عمده‌ای از تصادفات در محورهایی رخ داده که مسیر رفت و برگشت آنها از یکدیگر تفکیک نشده است.

رئیس اداره ایمنی و ترافیک راهداری کردستان همچنین درباره نوع راه‌های محل وقوع تصادفات گفت: بیشترین سوانح در راه‌های اصلی رخ داده و پس از آن راه‌های فرعی و محورهای روستایی قرار دارند.

ضعف ایمنی خودروها در بخشی از تصادفات

گل‌محمدی با اشاره به نقش وسایل نقلیه در شدت تصادفات گفت: بخش قابل توجهی از خودروهای درگیر سوانح از تجهیزات ایمنی لازم برخوردار نیستند و کمبود تجهیزاتی مانند کیسه هوا و ترمز ABS می‌تواند پیامدهای تصادفات را تشدید کند.

وی با تأکید بر اهمیت شاخص ریسک راه‌ها افزود: این شاخص با در نظر گرفتن عواملی همچون طول راه، میزان تردد و تعداد تلفات، وضعیت خطرپذیری محورهای مختلف را مشخص می‌کند و مبنای مناسبی برای اولویت‌بندی اقدامات ایمنی است.

رئیس اداره ایمنی و ترافیک راهداری کردستان ادامه داد: بر اساس تحلیل انجام‌شده، محورهای استان از نظر شاخص ریسک نیازمند توجه جدی هستند و باید اقدامات ایمنی متناسب با شرایط هر محور در دستور کار قرار گیرد.

گل‌محمدی یکی از محورهای مهم اقدامات آینده را تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام راهسازی عنوان کرد و گفت: تکمیل قطعات باقی‌مانده محور کرمانشاه در محدوده سقز با توجه به ریسک بالای تصادفات باید مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر تسریع در تکمیل پروژه‌های محور سنندج در محدوده گردنه صلوات‌آباد، ارتقای مشخصات فنی باندهای موجود، ساماندهی حمل مواد خطرناک و ارتقای ایمنی محور سقز ـ مریوان تأکید کرد.

رئیس اداره ایمنی و ترافیک راهداری کردستان افزود: افزایش تعداد پاسگاه‌ها و ناوگان پلیس راه، توسعه تجهیزات پیش‌بیمارستانی و بیمارستانی، افزایش پایگاه‌های امدادرسان و تقویت امکانات هلال‌احمر از دیگر اقداماتی است که می‌تواند در کاهش تلفات جاده‌ای مؤثر باشد.

گل‌محمدی همچنین بر ضرورت واکاوی تصادفات مهم و اجرای اقدامات کوتاه‌مدت برای ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز تأکید کرد و گفت: پروژه‌های راهسازی باید به شکل یکپارچه و با رعایت الزامات ایمنی اجرا شوند، چراکه اجرای پروژه‌ها در قطعات کوتاه و پراکنده می‌تواند موجب سردرگمی کاربران جاده‌ای و افزایش احتمال وقوع تصادفات شود.