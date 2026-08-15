عبدالملکی: ۳۵ درصد تصادفات کردستان ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمیدرضا عبدالملکی، صبح شنبه در جلسه شورای ترافیک و کاهش تصادفات جادهای استان اظهار کرد: روند تصادفات در سالهای گذشته افزایشی بوده، اما آمار تأییدشده چهار ماهه امسال از کاهش تصادفات نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد.
وی افزود: با توجه به افزایش سفرهای برونشهری در شهریورماه و تجربه افزایش تصادفات در این مقطع، لازم است دستگاههای متولی از هماکنون برای ارتقای ایمنی محورهای پرتردد و پرخطر استان اقدام کنند.
سرهنگ عبدالملکی با اشاره به سهم خودروهای غیربومی از تصادفات استان گفت: ۳۴ درصد تصادفات مربوط به وسایل نقلیهای است که پلاک کردستان ندارند و همین موضوع ضرورت توجه بیشتر به وضعیت علائم، خطکشی و شرایط محورهای پرتردد را نشان میدهد.
رئیس پلیس راه کردستان، محور سنندج ـ همدان را از محورهای دارای بیشترین تعداد تصادف در بررسی انجامشده عنوان کرد و افزود: در ارزیابی وضعیت محورهای پرریسک، باید علاوه بر تعداد تصادفات، طول محور نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به محور سقز گفت: در محدوده بین زرینه و ایرانخواه از ابتدای سال تاکنون ۷ نفر در تصادفات جان خود را از دست دادهاند و با توجه به شرایط این مسیر، تکمیل و ارتقای ایمنی آن ضروری است.
سرهنگ عبدالملکی درباره علل وقوع تصادفات نیز اظهار کرد: ۳۵ درصد تصادفات در استان مستقیماً با تخطی از سرعت مطمئنه ارتباط دارد و کنترل سرعت باید یکی از محورهای اصلی برنامههای پیشگیرانه پلیس و دستگاههای متولی باشد.
وی استفاده از تجهیزات نوین کنترل سرعت و دوربینهای سیار را از راهکارهای مؤثر در این زمینه دانست و گفت: قابلیت جابهجایی این تجهیزات امکان کنترل سرعت در نقاط مختلف و پرخطر را فراهم میکند.
رئیس پلیس راه کردستان در ادامه از شناسایی ۲۴۰ مقطع پرریسک در جادههای استان بر اساس تحلیل سهساله تصادفات خبر داد و افزود: برای این نقاط، راهکارهای کمهزینه و زودبازده قابل اجرا پیشنهاد شده است تا با همکاری راهداری، اقدامات ایمنی در کوتاهترین زمان انجام شود.
عبدالملکی بر ضرورت اجرای اقدامات پیشگیرانه در محورهای روستایی نیز تأکید کرد و گفت: در نقاطی که تصادفات تکرارشونده رخ میدهد، بازدید مشترک پلیس و راهداری و اجرای اقدامات آرامسازی میتواند از تکرار حوادث جلوگیری کند.
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