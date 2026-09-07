طرح واکسیناسیون طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل در دشتستان اجرا شد

مجتبی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این طرح، با استفاده از واکسن آشامیدنی نیوکاسل مقاوم به حرارت، تعداد ۶۵ هزار دُز واکسن در ۴۵ روستای شهرستان دشتستان توزیع و برای ایمنسازی طیور بومی مورد استفاده قرار گرفت.
سپرست اداره دامپزشکی شهرستان دشتستان افزود: این طرح با هدف افزایش سطح ایمنی طیور بومی، پیشگیری از بروز و انتشار بیماری نیوکاسل و صیانت از سرمایههای دامی روستاییان اجرا شد و با توجه به ارتباط طیور بومی با واحدهای پرورش طیور صنعتی، در راستای کاهش خطر انتشار بیماری به این واحدها نیز مؤثر است.
وی گفت: اجرای موفق این طرح، حاصل تلاش شبانهروزی همکاران اداره دامپزشکی شهرستان دشتستان بود که با وجود گرمای شدید و شرایط سخت اقلیمی، خدمترسانی به روستاییان و حفاظت از سرمایههای دامی منطقه را با جدیت دنبال کردند.
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