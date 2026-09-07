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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۱

طرح واکسیناسیون طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل در دشتستان اجرا شد

طرح واکسیناسیون طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل در دشتستان اجرا شد

بوشهر- سرپرست دامپزشکی شهرستان دشتستان گفت: طرح واکسیناسیون طیور بومی شهرستان دشتستان علیه بیماری نیوکاسل که همزمان با آغاز هفته دولت شروع شده بود، با موفقیت به پایان رسید.

مجتبی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این طرح، با استفاده از واکسن آشامیدنی نیوکاسل مقاوم به حرارت، تعداد ۶۵ هزار دُز واکسن در ۴۵ روستای شهرستان دشتستان توزیع و برای ایمن‌سازی طیور بومی مورد استفاده قرار گرفت.

سپرست اداره دامپزشکی شهرستان دشتستان افزود: این طرح با هدف افزایش سطح ایمنی طیور بومی، پیشگیری از بروز و انتشار بیماری نیوکاسل و صیانت از سرمایه‌های دامی روستاییان اجرا شد و با توجه به ارتباط طیور بومی با واحدهای پرورش طیور صنعتی، در راستای کاهش خطر انتشار بیماری به این واحدها نیز مؤثر است.

وی گفت: اجرای موفق این طرح، حاصل تلاش شبانه‌روزی همکاران اداره دامپزشکی شهرستان دشتستان بود که با وجود گرمای شدید و شرایط سخت اقلیمی، خدمت‌رسانی به روستاییان و حفاظت از سرمایه‌های دامی منطقه را با جدیت دنبال کردند.

کد مطلب 6939829

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