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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۳۰

دستگیری ۶ نفر شکارچی غیرمجاز کبک در مراغه

دستگیری ۶ نفر شکارچی غیرمجاز کبک در مراغه

مراغه- رئیس اداره حفاظت از محیط‌زیست مراغه از دستگیری ۶ نفر در قالب ۲ گروه شکارچی غیرمجاز کبک در منطقه حفاظت شده صوفی چای مراغه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا زارع روز یکشنبه اظهار کرد: در پی گشت و کنترل منطقه حفاظت شده صوفی چای مراغه، با تلاش محیط‌بانان ۶ نفر شکارچی غیرمجاز کبک دستگیر شدند.

وی افزود: از این شکارچیان متخلف، لاشه 21 قطعه کبک وحشی کشف و ضبط شد.

زارع ادامه داد: دراین‌خصوص برای شکارچیان غیرمجاز، پرونده تخلف زیست‌محیطی تشکیل و به مراجع قضایی معرفی شدند.

گفتنی است منطقه حفاظت‌شده صوفی چای مراغه با ۱۳ هزار هکتار مساحت، زیستگاه گونه‌های نادر جانوری و گیاهی مانند خرس قهوه‌ای، خرگوش، ماهی خال قرمز، لاله واژگون و صدها گیاه مرتعی است.

کد مطلب 6859417

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