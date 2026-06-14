دستگیری ۶ نفر شکارچی غیرمجاز کبک در مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا زارع روز یکشنبه اظهار کرد: در پی گشت و کنترل منطقه حفاظت شده صوفی چای مراغه، با تلاش محیطبانان ۶ نفر شکارچی غیرمجاز کبک دستگیر شدند.
وی افزود: از این شکارچیان متخلف، لاشه 21 قطعه کبک وحشی کشف و ضبط شد.
زارع ادامه داد: دراینخصوص برای شکارچیان غیرمجاز، پرونده تخلف زیستمحیطی تشکیل و به مراجع قضایی معرفی شدند.
گفتنی است منطقه حفاظتشده صوفی چای مراغه با ۱۳ هزار هکتار مساحت، زیستگاه گونههای نادر جانوری و گیاهی مانند خرس قهوهای، خرگوش، ماهی خال قرمز، لاله واژگون و صدها گیاه مرتعی است.
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