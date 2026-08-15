مردانی: موج ضدصهیونیستی و ضدآمریکایی جهانی باید تقویت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مردانی، رئیس سازمان بسیج اساتید کشور و نایب‌رئیس هیات مدیره مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها، در نشست تودیع و معارفه دبیرکل این مجمع، با اشاره به تحولات منطقه و پیامدهای جنگ‌های غزه، لبنان و ایران اظهار داشت: پس از جنگ غزه، لبنان و ایران، امپریالیسم و صهیونیسم بین‌الملل در میان جهانیان بی‌آبرو و شناخته شده‌اند.

وی افزود: همچنین پس از این جنگ‌ها و شهادت قائد بزرگ امت امام خامنه ای(رضوان الله تعالی علیه)، یک همبستگی جهانی با محور مقاومت و به‌خصوص ایران شکل گرفته است و ما می‌توانیم از ظرفیت فوق‌العاده‌ای که به وجود آمده استفاده کنیم.

نایب‌رئیس هیات مدیره مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها، نخستین گام در بهره‌گیری از این ظرفیت را شبکه‌سازی در سطح جهان دانست و تصریح کرد: اولین کار این است که شبکه‌سازی در سطح جهان و دانشگاه هایی که این امکان را دارند انجام بگیرد.

مردانی در ادامه با تأکید بر ضرورت ایجاد ساختارهای متناظر در کشورهای مختلف گفت: مورد دوم این است که در هر کشوری باید یک مجموعه مثل این مجمع و اجتماعی از اساتید با نگاه مشترک تشکیل شود و با مجمع اساتید در ارتباط باشند تا شبکه‌سازی بتواند شکل بگیرد.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود در این مسیر خطاب به دبیرکل مجمع اظهار داشت: خواهش بنده این است که کریمی از تمام ظرفیت‌ها استفاده کنند و مسئله به خوبی دنبال شود. برای این کار باید دورنمایی ترسیم شود.

نایب‌رئیس هیات مدیره مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها با اشاره به اسناد بالادستی مجمع خاطرنشان کرد: مجمع دارای اساسنامه و سند راهبردی است و باید گروهی تشکیل شود که مشخص کنند با توجه به این اسناد و شرایط روز، چه کاری می‌توان انجام داد.

مردانی تأکید کرد: این برنامه باید بلندمدت و زمان‌بندی‌شده باشد تا مسیر فعالیت‌های مجمع و اقدامات مورد نیاز برای تحقق اهداف آن به‌صورت روشن مشخص شود.

وی همچنین تقویت موج جهانی شکل‌گرفته علیه سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی را یکی دیگر از محورهای مهم فعالیت مجمع دانست و گفت: موضوع دیگری که مجدد باید بر آن تأکید کرد، تقویت این موج ضدصهیونیستی و ضدآمریکایی است که در دنیا راه افتاده و باید در دانشگاه‌های ما، با ارتباط‌ گیری با اساتید دانشگاه‌های خارج کشور در این موضوع، نقش‌آفرین بود.

مردانی ابراز امیدواری کرد که مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ایجادشده و همکاری مجموعه‌های مختلف بتواند به اهداف خود بیش از پیش دست یابد.

وی در پایان از زحمات نجفی برزگر دبیرکل پیشین و قبول مسئولیت و زحمات کریمی، قدردانی کرد.