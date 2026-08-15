شهرام صیادی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز، در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار، با اشاره به عملکرد مراکز درمانی استان در جریان جنگ ۱۲ روزه و حوادث اخیر گفت: با وجود کمبودها و فرسودگی برخی بیمارستانهای البرز، تلاش کردیم تمام بیماران و مجروحان در داخل استان درمان شوند و اعزام بیماران به تهران به حداقل برسد.
وی اظهار کرد: استان البرز در جریان حوادث اخیر حتی یک بیمارستان نظامی یا بیمارستان متعلق به نیروی انتظامی نداشت و بخش عمده بار درمان مجروحان بر دوش بیمارستانهای دولتی و کادر درمان استان بود.
وی افزود: خط قرمز ما این بود که کار به جایی نرسد که مجبور شویم بیماران را برای دریافت خدمات درمانی به تهران اعزام کنیم و خوشبختانه همکاران ما در بیمارستانهای استان در این شرایط پای کار بودند.
حضور داوطلبانه کادر درمان در شرایط جنگی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز با اشاره به آمادگی مراکز درمانی استان در جریان جنگ ۱۲ روزه گفت: در شرایطی که در برخی بیمارستانهای کشور تعدادی از نیروها در محل خدمت حاضر نشدند، در البرز همکاران ما حضور داشتند و حتی نیروهایی به صورت داوطلبانه برای خدمترسانی اعلام آمادگی کردند.
صیادی ادامه داد: پس از هدف قرار گرفتن یکی از مراکز در جریان جنگ، بیمارستان امام علی(ع) به عنوان نزدیکترین مرکز درمانی، در مدت کوتاهی آماده پذیرش و درمان مجروحان شد و این اقدام یکی از کارهای برجسته و قابل تقدیر کادر درمان استان بود.
وی با بیان اینکه نقاط ضعف در مجموعه درمانی البرز همچنان وجود دارد، گفت: تلاش میکنیم این نقاط ضعف را یکی پس از دیگری برطرف کنیم و در این مسیر از رسانهها نیز انتظار داریم در کنار دانشگاه علوم پزشکی و جامعه پزشکی باشند.
مرکز سرطان البرز ارائه خدمات بدون دریافت وجه از بیماران
رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز با اشاره به فعالیت مرکز سرطان استان از خبرنگاران خواست با حضور در این مرکز، نحوه ارائه خدمات به بیماران را از نزدیک بررسی کنند.
وی بیان کرد: در این مرکز بخش خصوصی در ساخت و تجهیز مجموعه مشارکت کرده و سرمایهگذاری قابل توجهی انجام شده است، اما خدمات درمانی با تعرفه دولتی و پوشش بیمههای پایه ارائه میشود و از بیماران بابت خدمات شیمیدرمانی وجهی دریافت نمیشود.
صیادی افزود: در حال حاضر سه تخت برای انجام شیمیدرمانی در این مرکز فعال است و این مجموعه از نظر کیفیت خدمات و امکانات، ظرفیت قابل توجهی دارد.
وی با اشاره به نصب دستگاه گامانایف در این مرکز گفت: با توجه به مسائل موجود، راهاندازی کامل این دستگاه با تأخیر مواجه شده، اما امیدواریم بهزودی وارد چرخه خدمت شود و بتواند به بیماران سراسر کشور خدمات ارائه کند.
هفتمین مرکز جهان در البرز راهاندازی میشود
رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز همچنین از اجرای مقدمات راهاندازی یک مرکز درمانی تخصصی خبر داد و گفت: در صورت تحقق این طرح، این مجموعه در آینده به عنوان یکی از مراکز کمنظیر در سطح جهان مطرح خواهد شد و خدمات آن میتواند در سطح منطقه نیز مورد استفاده قرار گیرد.
صیادی تأکید کرد: این مجموعه دولتی است و دانشگاه علوم پزشکی نقش نظارتی دارد و امیدواریم در آینده نزدیک آماده ارائه خدمات درمانی به مردم شود.
سرانه تخت بیمارستانی البرز افزایش یافت
وی با اشاره به وضعیت سرانه تخت بیمارستانی استان گفت: زمانی که مسئولیت دانشگاه علوم پزشکی البرز را بر عهده گرفتم، سرانه تخت بیمارستانی استان حدود هفت دهم بود که عدد مناسبی محسوب نمیشد، اما با بهرهبرداری از چند بیمارستان، این شاخص اکنون به حدود ۱.۱ تخت رسیده است.
صیادی ادامه داد: بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) کمالشهر که در زمان آغاز فعالیت مدیریت فعلی تنها حدود پنج درصد پیشرفت داشت، اکنون به بیش از ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده و در آستانه بهرهبرداری قرار دارد.
وی افزود: این پروژه در سال ۱۴۰۲ آغاز شد و تلاش کردیم علاوه بر افزایش سرعت ساخت، کیفیت پروژه نیز حفظ شود و هزینهها با مدیریت مناسب انجام شود.
زایمان طبیعی در البرز پایینتر از میانگین کشور است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز یکی از شاخصهای نیازمند اصلاح در استان را میزان زایمان طبیعی دانست و گفت: میزان زایمان طبیعی در البرز حدود ۳۴ درصد است، در حالی که میانگین کشور به حدود ۴۵ درصد میرسد.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح فرهنگ مراجعه و انتخاب روش زایمان اظهار کرد: سزارین باید بر اساس اندیکاسیون پزشکی انجام شود و نباید بیمار بدون نظر پزشک درباره نوع زایمان تصمیم بگیرد.
صیادی با اشاره به برخی باورهای نادرست درباره بیحسی نخاعی افزود: بخشی از ترسها و باورهای غلط درباره بیحسی از ناحیه کمر باید با اطلاعرسانی صحیح اصلاح شود و رسانهها در این زمینه میتوانند نقش مؤثری داشته باشند.
آمار حیوانگزیدگی در البرز نگرانکننده است
وی یکی دیگر از شاخصهای نامطلوب حوزه سلامت استان را میزان حیوانگزیدگی عنوان کرد و گفت: آمار حیوانگزیدگی در البرز بالاتر از میانگین کشور است و این موضوع هزینههای زیادی را به دولت، نظام سلامت و مردم تحمیل میکند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز با بیان اینکه این موضوع باید بیشتر مورد توجه رسانهها قرار گیرد، افزود: نباید به دلیل نگرانی از منفی شدن اخبار، مسائل واقعی حوزه سلامت را پنهان کنیم؛ وظیفه ما اطلاعرسانی و هشدار درباره خطرات و پیشگیری از آسیب به شهروندان است.
هاری بیماری که در صورت بروز علائم تقریباً مرگبار است
صیادی با اشاره به موارد فوت ناشی از هاری در استان گفت: سال گذشته در البرز سه مورد فوت ناشی از هاری داشتیم که برای حوزه سلامت یک فاجعه محسوب میشود. خوشبختانه امسال تاکنون مورد فوتی نداشتهایم، اما همچنان خطر وجود دارد.
وی تأکید کرد: در بیماری هاری، پیشگیری اهمیت بسیار زیادی دارد و فردی که مورد گزش حیوان قرار میگیرد باید در سریعترین زمان ممکن برای دریافت واکسن و اقدامات پیشگیرانه مراجعه کند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: در صورت بروز علائم بیماری هاری، فرصت طلایی پیشگیری از دست رفته است و بیماری تقریباً مساوی با مرگ خواهد بود؛ بنابراین آموزش مردم درباره مراجعه فوری پس از حیوانگزیدگی ضروری است.
اطلاعرسانی سلامت باید شفاف و بدون ملاحظه باشد
وی با اشاره به تجربه اطلاعرسانی درباره مسمومیتهای ناشی از مصرف الکل گفت: در مقطعی با وجود انتقادهایی که نسبت به اعلام عمومی موارد مسمومیت وجود داشت، اطلاعرسانی انجام شد و نتیجه آن کاهش قابل توجه موارد مرگومیر و افزایش مراجعه به مراکز درمانی بود.
صیادی افزود: وظیفه نظام سلامت خدمترسانی به بیمار است و تفاوتی ندارد بیمار به چه دلیل دچار مشکل شده باشد. از سوی دیگر، اطلاعرسانی درست میتواند از بروز موارد بیشتر جلوگیری کند.
وی خاطرنشان کرد: رسانهها باید در کنار مجموعه سلامت برای آگاهیبخشی عمومی درباره خطرات و راههای پیشگیری فعالیت کنند، چراکه بسیاری از مشکلات حوزه سلامت تنها با اقدامات درمانی برطرف نمیشوند و نیازمند اصلاح رفتار و فرهنگ عمومی هستند.
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