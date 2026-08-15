به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد برسلانی با دعوت از شاعران مازندران برای حضور در این جشنواره اظهار کرد: زبان شعر ظرفیت ارزشمندی برای ثبت و انتقال مفاهیم ایثار، شهادت و مقاومت به نسل‌های مختلف دارد و جشنواره امسال با نگاهی ویژه به تحولات اخیر و موضوعات حماسی جهان اسلام برگزار خواهد شد.

وی افزود: «هشت سال دفاع مقدس»، «دفاع مقدس ۱۲ روزه و جنگ رمضان»، «شهدای شاخص دفاع مقدس و چرایی و چگونگی جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان»، «جبهه مقاومت اسلامی در لبنان، غزه، یمن، سوریه و دیگر مناطق»، «عاشورا و شهدای دفاع مقدس» و «وداع و تشییع تاریخی رهبر شهید و بعثت مردمی» از محورهای این دوره جشنواره است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران ادامه داد: بخش ویژه جشنواره نیز با عنوان «آقای شهید، خانواده و همراهان شهید» پیش‌بینی شده است.

برسلانی با اشاره به گروه‌های سنی جشنواره گفت: این رویداد برای کودکان مهدکودک و ابتدایی تا ۹ سال، نوجوانان ۱۰ تا ۱۶ سال و بزرگسالان برگزار می‌شود و آثار در قالب شعر فارسی ویژه بزرگسالان، کودک و نوجوان و همچنین شعر محلی مازندرانی پذیرش خواهد شد.

وی از تقدیر از ۳۰ اثر برگزیده خبر داد و گفت: به برگزیدگان جوایز نقدی پنج تا ۱۵ میلیون تومانی اهدا می‌شود و آثار منتخب نیز در چهار مجموعه با عناوین «اشک انار» برای اشعار بزرگسالان، مجموعه اشعار نوجوانان، «سرباز کوچک» برای کودکان و «چلچلا» برای اشعار محلی مازندرانی منتشر خواهد شد.

همچنین با انتشار فراخوان جشنواره، سیدمحمد صادقی سنگدهی، معاون ادبیات، انتشارات و تاریخ، به عنوان دبیر اجرایی و ذبیح‌الله ذبیحی به عنوان دبیر علمی شانزدهمین جشنواره شعر دفاع مقدس و مقاومت مازندران معرفی شدند.

شاعران و علاقه‌مندان مازندرانی تا ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ فرصت دارند آثار خود را در قالب فایل Word، همراه با مشخصات کامل شناسنامه‌ای و اطلاعات ارتباطی، از طریق پیام‌رسان‌های ایتا و بله به شماره‌های ۰۹۳۵۵۴۲۵۱۹۶ و ۰۹۳۸۰۱۰۴۵۰۷ ارسال کنند.