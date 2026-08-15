آغاز مراحل تولید فیلم کوتاه «وقتی برگشتم» در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «وقتی برگشتم» به نویسندگی و کارگردانی «زینب پاکنیا» باهدف ارائه اثر پایان دورهای، مراحل تولید خود را آغاز کرد.
داستان این فیلم حول محور بازگشت شخصیت اصلی به نام «بهرام» پس از سفری طولانی و بیخبر میچرخد. درحالیکه بهرام با اشتیاق به خانه بازمیگردد، وقوع حادثهای غیرمنتظره باعث شکستن کلید در قفل میشود و او را پشت در خانهاش گرفتار میکند.
در این میان، شنیدن جملهای خاص، مسیر زندگی او و همسرش را برای همیشه تغییر خواهد داد. این اثر به سرپرستی استاد «راهنما شمسالدین آروند» و با همکاری تیمی از جمله عوامل این پروژه میتوان به «محمد عبداللهی» (تهیهکننده)، «محسن عوضپور» (فیلمبردار)، «حمید یاراحمدی» (صدابردار) و «میثم طرهانی» (تدوینگر) تولید میشود.
تولید این فیلم کوتاه با حمایت انجمن سینمای جوانان دفتر خرمآباد در حال انجام است. بازیگران این فیلم شامل «محمد عبداللهی»، «ماریا الماسی»، «محمد رشیدی» و «حمیدرضا پاکنیا» هستند.
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