زندیه وکیلی: مشارکت صنایع مرکزی در ساخت مسکن کارگری تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر شنبه در نخستین نشست کمیسیون اتباع و مهاجران خارجی استان مرکزی اظهار کرد: مسائل شهرستان‌های دارای بیکاری و کمبود نیروی کار باید در نشستی تخصصی شناسایی و برای ایجاد توازن در توزیع نیروی انسانی برنامه‌ریزی شود.

وی افزود: تأمین مسکن مناسب نیروی کار، از راهکارهای مؤثر حفظ نیروی انسانی و تثبیت جمعیت است و باید برای توزیع متوازن نیروی کار و کاهش مهاجرت برنامه‌ریزی شود.

زندیه وکیلی تصریح کرد: ظرفیت‌های اشتغال در برخی شهرستان‌های مرکزی از جمله محلات، باید برای کاهش مهاجرت نیروی کار و رفع مشکلات اشتغال در مناطق کم‌برخوردار در اولویت قرار گیرد.

وی ادامه داد: هزینه بالای اجاره و کمبود مسکن مناسب، از عوامل مهاجرت کارگران است و ایجاد واحدهای مسکونی و شهرک‌های کارگری می‌تواند به رفع این مشکل کمک کند.

استاندار مرکزی تاکید کرد: شرکت‌های بزرگ در بسیاری از کشورها با ایجاد شهرک‌های مسکونی برای کارکنان، به رفاه، تثبیت نیروی کار و افزایش بهره‌وری کمک می‌کنند.

وی افزود: صنعتگران و فعالان اقتصادی استان مرکزی آمادگی مشارکت در تأمین مسکن کارگران را دارند و باید این ظرفیت به برنامه‌ای عملیاتی تبدیل شود.

زندیه وکیلی بیان کرد: حل مشکل مسکن کارگران، با حفظ نیروی انسانی، کاهش مهاجرت و افزایش بهره‌وری و رونق اقتصادی ارتباط مستقیم دارد و باید به‌صورت بین‌بخشی دنبال شود.

وی گفت: از ظرفیت تأمین اجتماعی و بخش صنعت می‌توان برای ساخت مسکن کارگری و طراحی مدل‌های اقتصادی و پایدار تأمین و بهره‌برداری از این واحدها استفاده کرد.