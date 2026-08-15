زندیه وکیلی: مشارکت صنایع مرکزی در ساخت مسکن کارگری تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر شنبه در نخستین نشست کمیسیون اتباع و مهاجران خارجی استان مرکزی اظهار کرد: مسائل شهرستانهای دارای بیکاری و کمبود نیروی کار باید در نشستی تخصصی شناسایی و برای ایجاد توازن در توزیع نیروی انسانی برنامهریزی شود.
وی افزود: تأمین مسکن مناسب نیروی کار، از راهکارهای مؤثر حفظ نیروی انسانی و تثبیت جمعیت است و باید برای توزیع متوازن نیروی کار و کاهش مهاجرت برنامهریزی شود.
زندیه وکیلی تصریح کرد: ظرفیتهای اشتغال در برخی شهرستانهای مرکزی از جمله محلات، باید برای کاهش مهاجرت نیروی کار و رفع مشکلات اشتغال در مناطق کمبرخوردار در اولویت قرار گیرد.
وی ادامه داد: هزینه بالای اجاره و کمبود مسکن مناسب، از عوامل مهاجرت کارگران است و ایجاد واحدهای مسکونی و شهرکهای کارگری میتواند به رفع این مشکل کمک کند.
استاندار مرکزی تاکید کرد: شرکتهای بزرگ در بسیاری از کشورها با ایجاد شهرکهای مسکونی برای کارکنان، به رفاه، تثبیت نیروی کار و افزایش بهرهوری کمک میکنند.
وی افزود: صنعتگران و فعالان اقتصادی استان مرکزی آمادگی مشارکت در تأمین مسکن کارگران را دارند و باید این ظرفیت به برنامهای عملیاتی تبدیل شود.
زندیه وکیلی بیان کرد: حل مشکل مسکن کارگران، با حفظ نیروی انسانی، کاهش مهاجرت و افزایش بهرهوری و رونق اقتصادی ارتباط مستقیم دارد و باید بهصورت بینبخشی دنبال شود.
وی گفت: از ظرفیت تأمین اجتماعی و بخش صنعت میتوان برای ساخت مسکن کارگری و طراحی مدلهای اقتصادی و پایدار تأمین و بهرهبرداری از این واحدها استفاده کرد.
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