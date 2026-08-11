تعیین تکلیف سربازان غایب در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا اسحاقی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران جزئیات خدمات ویژه سربازی و جذب نیروهای بومی در مناطق محروم را تشریح کرد و این اقدامات را گامی بلند برای رفع دغدغه های جوانان و تقویت امنیت پایدار در سیستان و بلوچستان خواند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان ادامه داد: با اظروع اجرای این طرح با افرادی مواجهه شدیم که چندین سال غیبت از سربازی داشته اند، در حالی که همان سال اول معاف از سربازی بوده اند؛ این عدم مراجعه، تنها به دلیل بعد مسافت و نگرانی از سرنوشت خانواده بود.

وی تصریح کرد: طرح نگهبان محله را اجرا برای این افراد اجرا شده است؛ کسانی که سه یا دو فرزند داشتند و اخیرا آن را به یک فرزند هم کاهش دادیم، می توانند در محله خودشان به عنوان نگهبان مشغول خدمت شوند.

سردار اسحاقی با ارائه آماری از عملکرد این طرح افزود: در مجموع تاکنون ۱۳۲ نفر خدمت سربازی را در محله خودشان سپری می کنند.

وی در ادامه به طرح جذب نیروهای بومی اشاره کرد و گفت: در حوزه دفاع و نیروهای بومی، یک برنامه هزار و دویست نفره برای جنوب استان در دستور کار قرار داشته است؛ تاکنون ۶۴۰ نفر گزینش و مراحل اولیه را رد کردند و آماده جذب هستند.

طرح شهید فضیلتی؛ صدور و تحویل گواهینامه به صورت میدانی

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان، با تشریح رویکرد جدید پلیس در ارائه خدمات گواهینامه، هدف اصلی این طرح را نه تسهیل فرآیندها، بلکه ارتقای سطح دانش و آگاهی واقعی رانندگان عنوان کرد.

وی با اشاره به یک تصور عمومی نادرست، تأکید کرد: حجم عمدهای از تخلفات رانندگی ریشه در نیت مجرمانه ندارد، بلکه ناشی از فقدان آگاهی و مهارت اجتماعی است.

سردار اسحاقی تصریح کرد: هدف اصلی ما در اجرای طرح شهید فضیلتی و ارائه خدمات صدور و تحویل گواهینامه این است که سطح دانش وافرادی که پشت فرمان می نشینند را بالا ببریم؛ اکثر افراد مهارت دارند اما دانش ندارند؛ با اجرای این طرح بخش زیادی از تخلفات کاهش می یابد.

وی در پایان تاکید کرد: دلیل اصلی اجرای این طرح در سطح سیستان و بلوچستان بعد مسافت برای مراجعه شهروندان بوده است؛ با اجرای این طرح روند کار سریع تر انجام می شود و هزینه های ناشی از رفت و آمد شهروندان نیز کاهش می یابد.