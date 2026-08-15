یه گزارش خبرنگار مهر، پویا طالبنیا ظهر شنبه در جریان بازدید از ظرفیتها و پروژههای میراث فرهنگی شهرستان بیجار اظهار کرد: امروز به همراه مدیرکل امور استانها و تشکلهای مردمنهاد وزارت میراث فرهنگی که به نمایندگی از مقام عالی وزارت در شهرستان حضور داشت، نماینده مردم بیجار در مجلس، معاون عمرانی فرماندار و جمعی از معاونان ادارهکل از پروژههای حوزه میراث فرهنگی بازدید کردیم.
وی افزود: هدف از این سفر، بررسی روند اجرای پروژههایی بود که طی ماههای گذشته در شهرستان دنبال شده است و تلاش کردیم آخرین وضعیت اقدامات، پیشرفت پروژهها و مسائل موجود را از نزدیک بررسی کنیم.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان با اشاره به شرایط ماههای گذشته گفت: طی چهار ماه گذشته و به دلیل شرایط ایجادشده در کشور، بخشی از پروژهها با وقفه مواجه شد، اما خوشبختانه روند اجرای کارها در حال افزایش است و امیدواریم با ادامه این روند، پروژههای شهرستان با سرعت بیشتری به نتیجه برسد.
طالبنیا درباره بازار تاریخی بیجار نیز اظهار کرد: یکی از موضوعات مورد تأکید در این بازدید، ساماندهی و مرمت بخشهای مختلف بازار بود که در این زمینه مقرر شد با همکاری نماینده مردم بیجار و مدیرکل امور استانهای وزارت میراث فرهنگی، هیئت امنایی برای پیگیری امور مربوط به بازسازی و مرمت بخشهای مختلف بازار تشکیل شود.
وی افزود: بازار تاریخی بیجار ظرفیت مهمی برای شهرستان محسوب میشود و برای ادامه روند مرمت آن لازم است مجموعههای مختلف در کنار یکدیگر قرار گیرند تا بتوانیم مشکلات موجود را برطرف و این مجموعه تاریخی را به شکل شایستهای احیا کنیم.
مدیرکل میراث فرهنگی کردستان در ادامه به موضوع موزه امیرنظام گروس اشاره کرد و گفت: راهاندازی موزه امیرنظام گروس از موضوعاتی است که سالها در استان مغفول مانده بود و خوشبختانه با پیگیری فرماندار بیجار و نماینده مردم شهرستان، اکنون روند اجرایی آن در حال دنبال شدن است.
وی ادامه داد: ساختمانی که در حال حاضر ادارهکل میراث فرهنگی در آن مستقر است، برای تبدیل شدن به موزه امیرنظام گروس در نظر گرفته شده و اقدامات مربوط به مرمت این بنا در حال انجام است. مطالعات و طرح محتوایی این موزه نیز توسط ادارهکل میراث فرهنگی استان انجام خواهد شد.
طالبنیا با قدردانی از همکاری فرماندار بیجار گفت: فرماندار شهرستان فضایی را برای جابهجایی اداره میراث فرهنگی اختصاص داده و با انجام این جابهجایی، امکان استفاده از ساختمان فعلی برای ایجاد موزه امیرنظام فراهم خواهد شد.
وی با اشاره به جایگاه امیرنظام گروس در تاریخ منطقه تصریح کرد: امیرنظام از مفاخر مهم کردستان و گروس است و ایجاد یک فضای موزهای در زادگاه این شخصیت تاریخی میتواند نقش مهمی در معرفی پیشینه و هویت فرهنگی شهرستان داشته باشد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان همچنین درباره ثبت آثار تاریخی شهرستان بیجار در فهرست میراث ملی گفت: طی یک سال گذشته پنج اثر در شهرستان بیجار به ثبت ملی رسیده است که یکی از مهمترین آنها یکی از قنوات تاریخی شهر بیجار بوده است.
طالبنیا افزود: پرونده سایر قنوات شهرستان نیز آماده شده و مراحل لازم برای ثبت آنها در حال انجام است، اما موضوع مالکیت این قنوات و تعارضات احتمالی میان مالکان و ذینفعان، یکی از مسائلی است که باید پیش از ثبت نهایی تعیین تکلیف شود.
وی ادامه داد: در همین راستا فراخوان عمومی مربوط به شناسایی وضعیت مالکیت قنوات در روزنامههای عمومی منتشر شده و این فراخوان باید در دو مرحله تمدید شود تا فرآیند شناسایی مالکان و رفع تعارضات احتمالی به طور کامل انجام گیرد.
مدیرکل میراث فرهنگی کردستان ابراز امیدواری کرد که با تکمیل مراحل قانونی و رفع مسائل مربوط به مالکیت، پرونده قنوات بیجار پیش از پایان نیمه نخست سال برای ثبت در فهرست میراث ملی کشور نهایی شود.
وی با تأکید بر اهمیت قنوات به عنوان بخشی از میراث تاریخی شهرستان گفت: قنوات تنها سازههایی برای تأمین آب نیستند، بلکه بخشی از دانش بومی، تاریخ و شیوه زندگی مردم منطقه محسوب میشوند و حفاظت از آنها میتواند در معرفی ظرفیتهای تاریخی و گردشگری بیجار نیز مؤثر باشد.
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