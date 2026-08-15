به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زندیان ظهر شنبه در جریان بازدید مدیرکل امور استان‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از بناهای تاریخی شهرستان بیجار اظهار کرد: در پی جلسات و مذاکراتی که پیش از این با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی انجام شده بود، موضوع تخصیص اعتبارات برای بهسازی و ساماندهی بناهای تاریخی بیجار مورد پیگیری قرار گرفت و خوشبختانه دستوراتی در این زمینه صادر شد.

وی افزود: بخشی از این پروژه‌ها هم‌اکنون در حال اجراست و برای برخی طرح‌های دیگر نیز طی هفته‌های اخیر پیگیری‌های لازم انجام شده است و امیدواریم با تداوم این روند، شاهد تعیین تکلیف و احیای بخش‌های مهمی از بافت تاریخی شهرستان باشیم.

نماینده مردم بیجار در مجلس با اشاره به بازدید امروز مسئول وزارت میراث فرهنگی از بازار تاریخی بیجار گفت: حضور آقای نصیری و هیئت همراه در شهرستان فرصت مناسبی بود تا مسائل و مشکلات موجود در حوزه میراث فرهنگی از نزدیک بررسی شود و مطالبات شهرستان در محل مورد ارزیابی قرار گیرد.

زندیان تصریح کرد: بازار قدیمی بیجار یکی از مهم‌ترین عناصر هویت تاریخی و اقتصادی شهر است و می‌توان آن را قلب تپنده فعالیت‌های تجاری و اجتماعی شهر دانست؛ بنابراین ساماندهی این بازار فقط یک اقدام عمرانی نیست، بلکه اقدامی برای حفظ هویت تاریخی و حمایت از اصناف و کسبه بیجار به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم، تعیین تکلیف سقف قدیمی بازار است که سال‌ها به صورت نیمه‌تمام باقی مانده و همچنین بخش‌های دیگری از بازار نیازمند بهسازی و مرمت هستند. امروز این مسائل با حضور مسئولان وزارت میراث فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت و امیدواریم این بازدید سرآغاز جدی برای تکمیل اقدامات باقی‌مانده باشد.

نماینده مردم بیجار همچنین به بازدید از تیمچه حاج شهباز اشاره کرد و گفت: این بنا از ظرفیت‌های مهم تاریخی شهرستان است و امروز به عنوان نخستین نمایشگاه دائمی فرش دستباف بیجار می‌تواند نقش مهمی در معرفی هنر و هویت گروس داشته باشد.

وی افزود: فرش بیجار یکی از شناسه‌های فرهنگی و هنری این شهرستان است و لازم است این هنر اصیل در زادگاه خود به شکل شایسته معرفی شود. ایجاد فضای دائمی برای معرفی فرش می‌تواند علاوه بر حفظ این میراث ارزشمند، زمینه‌ای برای معرفی توانمندی بافندگان و رونق گردشگری فرهنگی شهرستان فراهم کند.

زندیان با اشاره به برخی نیازهای موجود در تیمچه حاج شهباز بیان کرد: در جریان بازدید امروز، مسائل و نواقص موجود نیز مورد بررسی قرار گرفت و امیدواریم با همکاری وزارت میراث فرهنگی و اداره کل استان، این موارد در مسیر رفع قرار گیرد تا این مجموعه بتواند به شکل کامل مورد استفاده مردم و گردشگران قرار گیرد.

وی در ادامه به بازدید از تیمچه امیرنظام گروسی اشاره کرد و گفت: این مجموعه نیز از ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی بیجار محسوب می‌شود و خوشبختانه در دستور کار وزارت میراث فرهنگی قرار گرفته است.

نماینده مردم بیجار در مجلس افزود: پیشنهاد و برنامه‌ای که در جریان این بازدید مطرح شد، استفاده تلفیقی از این مجموعه برای ایجاد موزه امیرنظام گروسی و همچنین اختصاص بخشی از آن به صنایع دستی بیجار است؛ موضوعی که می‌تواند یک فضای فرهنگی و گردشگری ارزشمند برای شهرستان ایجاد کند.

زندیان تأکید کرد: امیرنظام گروسی یکی از شخصیت‌های مهم تاریخی گروس است و شایسته نیست زادگاه چنین شخصیتی فاقد یک فضای مناسب برای معرفی ابعاد تاریخی و فرهنگی زندگی و آثار او باشد. ایجاد موزه‌ای در شأن امیرنظام می‌تواند بخشی از هویت تاریخی بیجار را برای نسل امروز و گردشگران روایت کند.

وی خاطرنشان کرد: در کنار این موضوع، صنایع دستی شهرستان نیز نیازمند یک فضای مناسب برای عرضه و معرفی است و تلفیق این دو ظرفیت در یک مجموعه می‌تواند به رونق گردشگری فرهنگی و اقتصادی بیجار کمک کند.

نماینده مردم بیجار در پایان گفت: پیگیری مسائل میراث فرهنگی شهرستان تا رسیدن به نتیجه ادامه خواهد داشت و امیدواریم با همکاری وزارت میراث فرهنگی، اداره کل استان، فرمانداری، شهرداری، شورای شهر و سایر دستگاه‌های مرتبط، پروژه‌های نیمه‌تمام به سرانجام برسد و مردم بیجار شاهد احیای دوباره بخشی از هویت تاریخی شهر خود باشند.