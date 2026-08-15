به گزارش خبرنگار مهر، مجید امرایی، بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، با تأکید بر ظرفیتهای هنردرمانی در حوزه سلامت روان، اظهار کرد: هنردرمانی با بهرهگیری از نمادها و فعالیتهای هنری، زمینه ایجاد احساسات مثبت، ارتقای مهارتهای ذهنی و سازگاری بهتر افراد با مشکلات و مسائل پیچیده زندگی را فراهم میکند.
وی با بیان اینکه تخلیه روانی از مهمترین اهداف هنردرمانی است، افزود: آثار هنری در گام نخست بر خالق اثر تأثیر میگذارند و سپس میتوانند آثار روانی و عاطفی خود را بر مخاطبان منتقل کنند.
معاون اداره کل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: بیان احساسات، کنترل رفتار و بهکارگیری انگیزههای مثبت و خلاقانه در مواجهه با مسائل اجتماعی از مهمترین کارکردهای هنردرمانی به شمار میرود و این شیوه به افراد کمک میکند عملکرد مناسبتری در برابر چالشهای زندگی داشته باشند.
امرایی با اشاره به اینکه هنردرمانی صرفاً یک رویکرد احساسی نیست، عنوان کرد: این روش بر پایه اصول علمی شکل گرفته و با فراهم کردن فرصتهای خلاقانه، ذهن را برای یافتن راهکارهای جدید در حل مسائل فعال میکند.
وی ارتقای مهارتهای رفتاری، ارتباطی، کلامی و ادراکی را از دیگر دستاوردهای هنردرمانی برشمرد و گفت: این شیوه درمانی غیردارویی میتواند زمینه خودشکوفایی، کشف ظرفیتهای فردی و بروز خلاقیت را فراهم کند.
معاون اداره کل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین بر اهمیت استفاده از روشهای غیرمستقیم در فرآیند هنردرمانی تأکید کرد و افزود: در برخی موارد، مراجع بدون آگاهی از قرار گرفتن در یک فرآیند درمانی، از طریق فعالیتهای هنری به بیان احساسات و تخلیه روانی دست پیدا میکند.
وی در پایان خواستار تقویت همکاریهای بینبخشی و بینرشتهای برای بهرهگیری بیشتر از ظرفیت هنردرمانی در ارائه خدمات به جامعه هدف شد.
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