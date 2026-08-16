به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «پرومته» به نویسندگی محسن وثوقی، تهیه کنندگی میلاد رفاقتی و کارگردانی طاها شادفر از ۲۵ مرداد در تماشاخانه هیلاج به صحنه می‌رود.

طاها شادفر و محسن وثوقی با صدای حمیدرضا پگاه گروه بازیگران این نمایش را تشکیل می‌دهند.

دیگر عوامل «پرومته» متشکل از دستیار اول کارگردان: فروغ آل‌یمین، دستیار صحنه: دینا شادفر، طراح گریم: سارا امینی، پوستر: محدثه ناصری و تیزر: ارشیا میلانی است.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «زن جوانی به نام ماریا گانتر توسط مردی به قتل رسیده و پرونده‌ای کیفری برای این موضوع در دادگاه گشوده شده است. هاروی و جانسون به عنوان وکلای طرفین در دادگاه حاضر و وارد کشمکش برای اثبات قاتل بودن استیون یا خلاف آن می‌شوند و در این راه حقایق و شواهد جدیدی ارائه می‌شود و در نهایت دادگاه به اعلام رأی می‌رسد.»

نمایش «پرومته» هر شب ساعت ۱۹ در تماشاخانه هیلاج به‌صحنه می‌رود.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.