  1. هنر
  2. تئاتر
۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۵

طناز طباطبایی، نوید محمدزاده، علی شادمان و مهدی پاکدل در «آرش»

طناز طباطبایی، نوید محمدزاده، علی شادمان و مهدی پاکدل در «آرش»

گروه اول بازیگران تئاتر-ارکسترال «آرش» برای اجرا در رویال هال اسپیناس پالاس تهران معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، تئاتر-ارکسترال «آرش» به تهیه‌کنندگی علی محتشم، کارگردانی علی سرابی و نویسندگی امید سهرابی از هفته دوم شهریور ۱۴۰۵ در رویال هال اسپیناس پالاس تهران اجرا خواهد شد.

گروه اول بازیگران این اثر به ترتیب حروف الفبا، سجاد بابایی، امین بانی، مارال بنی‌آدم، مهدی پاکدل، شیدا خلیق، آرش دادگر، کیوان ساکت‌اف، علی شادمان، علیرضا شجاع‌نوری، طناز طباطبایی، محسن غفاری، نوید محمدزاده، سام مزینانی، الیکا ناصری هستند.

محمد قدس مجری طرح، و علی کریم مدیر اجرایی این پروژه هستند.

«آرش» اثری نمایشی و ارکسترال با محوریت یکی از شناخته‌شده‌ترین و ماندگارترین اسطوره‌های ایران است؛ داستان قهرمانی بزرگ از میان مردم که با حماسه‌اش رسم وطن‌داری را برایمان به ارث گذاشته است.

این پروژه با ترکیب نمایش، موسیقی و اجرای زنده ارکستر، روایتی تازه از اسطوره آرش و مفاهیمی چون هویت، جسارت، عشق و انتخاب را روی صحنه خواهد برد.

کد مطلب 6916954

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • زینت سادات سرتیپی IR ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      1 2
      پاسخ
      امیدوارم شئونات در این تئاتر رعایت بشه چون در مورد وطن هست
    • مهسا صحرایی IR ۱۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      0 1
      پاسخ
      در رابطه با خبر منتشر شده حذف نوید محمدزاده از تئاتربه خاطر حمایت از فلسطین ..درصورتیکه خبرصحت داشته باشد.کارگردان و تهیه کننده این تئاتر بهتر است مآخذه شوند.نه صرفا برای نوید محمدزاده،بلکه برای خون هزاران گلگون کفن .اصلا خودتئاتر و عوامل اصلی باید تحریم شوند.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه