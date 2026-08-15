طناز طباطبایی، نوید محمدزاده، علی شادمان و مهدی پاکدل در «آرش»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، تئاتر-ارکسترال «آرش» به تهیه‌کنندگی علی محتشم، کارگردانی علی سرابی و نویسندگی امید سهرابی از هفته دوم شهریور ۱۴۰۵ در رویال هال اسپیناس پالاس تهران اجرا خواهد شد.

گروه اول بازیگران این اثر به ترتیب حروف الفبا، سجاد بابایی، امین بانی، مارال بنی‌آدم، مهدی پاکدل، شیدا خلیق، آرش دادگر، کیوان ساکت‌اف، علی شادمان، علیرضا شجاع‌نوری، طناز طباطبایی، محسن غفاری، نوید محمدزاده، سام مزینانی، الیکا ناصری هستند.

محمد قدس مجری طرح، و علی کریم مدیر اجرایی این پروژه هستند.

«آرش» اثری نمایشی و ارکسترال با محوریت یکی از شناخته‌شده‌ترین و ماندگارترین اسطوره‌های ایران است؛ داستان قهرمانی بزرگ از میان مردم که با حماسه‌اش رسم وطن‌داری را برایمان به ارث گذاشته است.

این پروژه با ترکیب نمایش، موسیقی و اجرای زنده ارکستر، روایتی تازه از اسطوره آرش و مفاهیمی چون هویت، جسارت، عشق و انتخاب را روی صحنه خواهد برد.