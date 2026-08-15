به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: برافراشته شدن پرچمهای یالثارات الحسین (ع) و یالثارات خامنهای در شهرهای مختلف ایران و حتی در نجف و کربلا، بیانگر این پیام بود: ملت ایران ضمن عزاداری، با قوت خواهان مسیر مقاومت و تحقق آرمانهای امام شهید است. ضمن آنکه فرهنگ خوانخواهی در مکتب ما، یک واکنش عصبی، از سر یأس و انفعال نیست؛ یک کنش کاملا عقلانی، حماسی، امیدوارانه و رو به جلو است. خون شهید، حجابهای تزویر دشمن را پاره میکند، امت را از خواب غفلت بیدار میسازد و صفوف مقاومت را متراکمتر میکند. برای تحلیل این موضوع، باید آن را از چهار منظر «روانشناختی»، «مذهبی- عقیدتی»، «سیاسی» و «انسانی» بررسی کنیم:
۱. منظر روانشناختی: وقتی تودههای مردم میبینند شخصیتی در جایگاه رهبر انقلاب ـ به عنوان شخص اول کشور ـ با وجود تمام قدرتش، در راه حقیقتی بزرگتر قربانی شد، این موضوع تبدیل به نمادی از «جستوجوی عدالت» میشود. به همین جهت، خوانخواهی دیگر فقط برای یک شخص نیست، در اصل تبدیل به نمادی از اعتراض به ظلم جهانی شده است. مردم با حضور در مراسمهای مختلف و تاکید بر خوانخواهی، در واقع اعلام میکنند: پذیرای دنیایی نیستیم که در آن ظالمان آزاد باشند و عادلان شهید شوند.
۲. منظر مذهبی-عقیدتی: در فرهنگ شیعی و اسلامی، مفهوم شهادت به معنای شکست نیست، به معنای پیروزی خون بر شمشیر است. مردم ایران و جهان اسلام، روایت رهبر شهید را با روایت امام حسین (ع) تطبیق میدهند. در این الگو، شهید با خون خود لایههای مختلف جامعه را بیدار میکند. خوانخواهی در این نگاه، نه یک انتقام شخصی، یک وظیفه دینی برای تکریم مقام شهادت تلقی میشود.
۳. منظر سیاسی-استراتژیک: مسلمانان از بن دندان باور دارند خون شهید، هرگز خشک نمیشود و تبدیل به یک سرمایه نمادین میشود. در همین گذار، تاکید مسئولان کشوری و لشکری بر خوانخواهی، از یک سو برای حفظ این انرژی مردمی است و از سوی دیگر، پیامی به دشمنان میدهد و آن اینکه «ما فراموش نکردهایم چه گفتهایم، به حرفی که زدهایم ایمان داریم. دیر یا زود انتقام خواهیم گرفت.» هنگامی که جهان به وضوح مشاهده میکند، مردم همچنان بر خوانخواهی تاکید دارند متوجه میشود، این نظام و این ملت، بر پایه عقیدهای استوار است که با تهدید یا تحریم از بین نمیرود. این موضوع، پایداری و استحکام کشور را به رخ متحدان و بدخواهان ایران اسلامی میکشد.
۴. منظر انسانی و جهانی: هنگامی که روایت میشود، رهبری در راه صلح، عدالت یا آزادی یک ملت شهید شده است، این روایت از مرزهای مذهبی و ملی میگذرد. بر همین مبنا، خوانخواهی رهبر شهید، در سطح جهانی به نماد مبارزه با استکبار تبدیل شده است. کسانی که در کشورهای مختلف با ظلم آمریکا یا قدرتهای سلطهجو میجنگند، در خوانخواهی ایشان، دلیلی برای ادامه مبارزه خود مییابند.
عباس گودرزی، سخنگوی هیاترئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اول خونخواه امام شهید ما خود خداوند است، گفت: خداوند عزیز ذوانتقام است؛ خون، خون برتر است، خونی است که در مسیر اعتلای کلمه حق به دست شقیترین افراد بر زمین ریخته شده است. خوانخواهی امام شهید نه تنها یک ماموریت و خواست ملی، بلکه ماموریتی فراملی برای همه آزادگان عالم است.
وی تصریح کرد: خوانخواهی امام شهید تنها منحصر در شعار و پرچم نخواهد بود، بلکه در حوزه تقنین و قوه قضائیه و همه ساختار نظام باید اراده ملی و حاکمیت پشت این مسئله بیاید. رحمت خداوند بر ملت مبعوث شده که پرچم خوانخواهی امام شهید را بلند کردند. در فرجام سخن اگر بخواهیم تمام لایهها را در یک تحلیل جمعبندی کنیم، باید بگویم خوانخواهی رهبر شهید، تبدیل به هویت جمعی شده است که سه هدف را همزمان دنبال میکند:
۱. اتحاد داخلی: مردم را حول محور عدالت و شهادت جمع کرده است.
۲. بصیرتبخشی: به نسل جدید یادآوری میکند که قیمت استقلال و عزت کشور، «خونهای» بر زمین ریخته شده است.
۳. هشدار به دشمن: به آنها همواره اعلام میکند، جرمتان فراموش نشده است و پاسخ آن حتمی است و جنایتکاران آرزوی مرگی آرام را به گور خواهند برد.
دشمن باید با چشمهای باز، پیامهای خونخواهی و اقتدار ایران را از تهران (پایتخت ایران)، کربلا ـ مراسم تشییع تاریخی و حماسهساز قائد شهید و همچنین پیادهروی اربعین حسینی (ع)ـ و زواری که در مشهدالرضا پس از زیارت امام رئوف به آرامگاه ابدی آقای شهید ایران میروند و تصاویر زیبا و به یاد ماندنی ثبت و ضبط میشود را دریافت کند. البته پیام به خوبی دریافت شد، به گونهای که رئیسجمهور آمریکا در سفری که به ترکیه برای حضور در اجلاس ناتو داشت از ترسش، هواپیمای خود را تغییر داد و در کامیون خدمات غذایی پنهان شد.
این واهمهای که برای «ترامپ تروریست» ایجاد شده، حاکی از آن است که ما، یعنی جمهوری اسلامی، هم انتقام میگیریم و هم ذرهای از سیاستهای راهبردی خود عبور نمیکنیم. همانطور که علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی ۱۹ مرداد در جلسه وبیناری خانه ملت تاکید کرد: «امروز دشمن آمریکایی_صهیونیستی با مشت محکم نیروهای مسلح به صورت عملی متوجه شده است که بازگشایی تنگه هرمز هیچ راهحل نظامی ندارد و باید به نظم جدید منطقه تن در دهد.» حاج مهدی رسولی، مداح اهل بیت (ع) چه زیبا در آخرین روزهای ماه صفر در حرم امام رضا (ع) خواند که «حاشا، حاشا، حاشا در انتقام بشود کوتاهی؛ کلا، کلا کلا زمین بماند علم خونخواهی.»
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