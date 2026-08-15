به گزارش خبرنگار مهر، سردار قربان محمد ولیزاده ظهر شنبه، در نشست خبری، از آغاز فرآیند ثبتنام رقابت سراسری «میدانیار» خبر داد و گفت: علاقهمندان برای حضور در این رویداد میتوانند از طریق پایگاههای بسیج، میزهای مستقر در شهرستانها و بسترهای محلی و مجازی پیشبینیشده اقدام به ثبتنام کنند.
ولی زاده در ادامه اظهار کرد: رقابت سراسری «میدانیار» در امتداد حضور و مشارکت مردمی طراحی شده و در چهار حوزه نظامی، امدادی، رسانهای و هنری برگزار میشود.
وی افزود: این رقابت از سطح شهرستانها آغاز خواهد شد و منتخبان پس از رقابت در مراحل محلی و استانی، به مرحله ملی راه پیدا میکنند.
فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران با اشاره به پیشبینی بخشهای مختلف این رویداد گفت: رقابتها در بخشهای خانوادگی، خواهران، برادران و دانشآموزی برگزار میشود تا زمینه مشارکت اقشار مختلف جامعه فراهم شود.
ولیزاده با بیان اینکه سطح رقابتها در هر مرحله ارتقا مییابد، عنوان کرد: برای برگزیدگان مراحل مختلف جوایزی در نظر گرفته شده و شرکتکنندگان برای صعود به مراحل بالاتر باید امتیازات لازم را کسب کنند.
وی همچنین از تشکیل شورای راهبری این رویداد خبر داد و گفت: سازمان تبلیغات اسلامی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر دستگاههای مرتبط در سطح استان و شهرستان در اجرای این برنامه مشارکت دارند.
فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران هدف از برگزاری «میدانیار» را آموزش، افزایش آمادگی و سازماندهی ظرفیتهای مردمی عنوان کرد و افزود: این رویداد بستری برای تبدیل توانمندیهای مردمی به ظرفیتی منسجم در عرصههای مختلف خواهد بود.
ولیزاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش رسانهها در جنگ اخیر، تأکید کرد: خبرنگاران در انعکاس حضور مردم، اقتدار نیروهای مسلح و فعالیت مجموعههای خدمترسان نقش مؤثری ایفا کردند و در کنار مردم و مسئولان حضوری فعال داشتند.
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