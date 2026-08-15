تعداد داوطلبان کنکور در کرمانشاه ۳۴ درصد افزایش یافت

اسماعیل میرزایی قلعه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ در روزهای ۲۹ و ۳۰ مردادماه، اظهار کرد: این آزمون همزمان با سراسر کشور در استان کرمانشاه برگزار می‌شود.

مدیر امور آموزشی دانشگاه رازی افزود: گروه علوم تجربی صبح پنجشنبه ۲۹ مرداد، گروه‌های هنر و زبان‌های خارجی عصر همان روز و گروه‌های علوم ریاضی و علوم انسانی صبح جمعه ۳۰ مردادماه در آزمون شرکت خواهند کرد.

وی با اشاره به افزایش شمار داوطلبان در استان گفت: در مجموع ۳۶ هزار و ۲۶۱ نفر در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ در کرمانشاه ثبت‌نام کرده‌اند که این تعداد نسبت به نوبت دوم آزمون در تیرماه ۱۴۰۴، ۳۴ درصد افزایش داشته است.

میرزایی قلعه ادامه داد: از مجموع داوطلبان، ۲۳ هزار و ۳۳۰ نفر معادل ۶۴.۳۴ درصد زن و ۱۲ هزار و ۹۳۱ نفر معادل ۳۵.۶۶ درصد مرد هستند که این نسبت نسبت به سال گذشته تغییر چشمگیری نداشته است.

مدیر امور آموزشی دانشگاه رازی با اشاره به آمار داوطلبان در گروه‌های آموزشی گفت: ۲ هزار و ۸۸۳ نفر در گروه علوم ریاضی، ۱۱ هزار و ۸۵۹ نفر در علوم انسانی، هزار و ۱۷۹ نفر در گروه هنر، ۲ هزار و ۴۱۲ نفر در زبان‌های خارجی و ۱۷ هزار و ۹۲۸ نفر در گروه علوم تجربی ثبت‌نام کرده‌اند.

وی تصریح کرد: گروه علوم تجربی با نزدیک به ۵۰ درصد از مجموع داوطلبان، پرجمعیت‌ترین گروه آموزشی آزمون سراسری امسال در استان کرمانشاه است.

میرزایی قلعه با بیان اینکه آزمون در ۱۴ شهرستان استان برگزار می‌شود، گفت: بیشتر حوزه‌های امتحانی در مدارس آموزش و پرورش مستقر هستند و در شهرستان‌های اسلام‌آباد غرب، کرمانشاه و کنگاور علاوه بر مدارس، دانشگاه‌ها نیز میزبان داوطلبان خواهند بود.

وی درباره زمان آغاز آزمون‌ها نیز اظهار کرد: آزمون‌های نوبت صبح از ساعت ۷:۳۰ و نوبت عصر از ساعت ۱۵ آغاز می‌شود و داوطلبان باید حداقل ۳۰ دقیقه پیش از شروع آزمون در حوزه امتحانی حضور داشته باشند.

مدیر امور آموزشی دانشگاه رازی همچنین از برگزاری همزمان آزمون پذیرش دانشجو ـ معلم خبر داد و افزود: داوطلبان این بخش علاوه بر دفترچه مربوط به گروه آموزشی خود، دفترچه اختصاصی آزمون فرهنگیان را نیز دریافت خواهند کرد.

وی با اشاره به کارت ورود به جلسه آزمون گفت: کارت ورود به جلسه از روز دوشنبه ۲۶ مردادماه از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قابل مشاهده و دریافت خواهد بود.

میرزایی قلعه افزود: در شهر کرمانشاه دانشگاه‌های رازی، صنعتی، آزاد و پیام‌نور و همچنین آموزش و پرورش به عنوان حوزه‌های امتحانی در نظر گرفته شده‌اند و در دانشگاه رازی نیز ۹ هزار و ۷۶ داوطلب در ۱۲ حوزه واقع در پردیس طاق‌بستان، پردیس کشاورزی و دانشکده دامپزشکی به رقابت می‌پردازند.

وی با تأکید بر رعایت مقررات آزمون خاطرنشان کرد: همراه داشتن هرگونه وسیله الکترونیکی و ابزار ارتباطی در جلسه آزمون ممنوع است و داوطلبان باید کارت ورود به جلسه و کارت شناسایی عکس‌دار معتبر همراه داشته باشند.

مدیر امور آموزشی دانشگاه رازی ادامه داد: مراکز رفع نقص کارت ورود به جلسه روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ و همچنین ۱۴ تا ۱۷ در حوزه‌های تعیین‌شده فعال خواهند بود و تغییر گروه آموزشی یا حوزه امتحانی به هیچ عنوان امکان‌پذیر نیست.

میرزایی قلعه در پایان از داوطلبان خواست برای دریافت اطلاعات تکمیلی، مشاهده کارت ورود به جلسه و اطلاع از آخرین جزئیات آزمون به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کنند.