معلم نهاوندی رتبه نخست جشنواره کشوری «پرسش مهر» را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهرف رسول شیدایی یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: آسیه سیف از معلمان شهرستان نهاوند در بخش داستان‌نویسی جشنواره کشوری پرسش مهر شرکت کرد و موفق به کسب رتبه اول این رویداد ملی شد.

وی با تبریک این موفقیت به جامعه فرهنگیان استان همدان افزود: این افتخار ارزشمند برگ زرین دیگری به کارنامه فعالیت‌های علمی و فرهنگی آموزش و پرورش استان افزوده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان ادامه داد: کسب رتبه برتر در سطح مل، بیانگر توانمندی، خلاقیت و ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگیان استان در عرصه‌های علمی و فرهنگی است.

شیدایی بیان کرد: امیدواریم با حمایت از استعدادها و فراهم‌سازی زمینه حضور موثر فرهنگیان در رویدادهای ملی شاهد تداوم موفقیت‌های آموزش و پرورش استان همدان باشیم.