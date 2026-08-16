معلم نهاوندی رتبه نخست جشنواره کشوری «پرسش مهر» را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهرف رسول شیدایی یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: آسیه سیف از معلمان شهرستان نهاوند در بخش داستاننویسی جشنواره کشوری پرسش مهر شرکت کرد و موفق به کسب رتبه اول این رویداد ملی شد.
وی با تبریک این موفقیت به جامعه فرهنگیان استان همدان افزود: این افتخار ارزشمند برگ زرین دیگری به کارنامه فعالیتهای علمی و فرهنگی آموزش و پرورش استان افزوده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان ادامه داد: کسب رتبه برتر در سطح مل، بیانگر توانمندی، خلاقیت و ظرفیتهای ارزشمند فرهنگیان استان در عرصههای علمی و فرهنگی است.
شیدایی بیان کرد: امیدواریم با حمایت از استعدادها و فراهمسازی زمینه حضور موثر فرهنگیان در رویدادهای ملی شاهد تداوم موفقیتهای آموزش و پرورش استان همدان باشیم.
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