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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۵

معلم نهاوندی رتبه نخست جشنواره کشوری «پرسش مهر» را کسب کرد

معلم نهاوندی رتبه نخست جشنواره کشوری «پرسش مهر» را کسب کرد

همدان- مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان از کسب رتبه نخست جشنواره کشوری «پرسش مهر» از سوی یکی از فرهنگیان شهرستان نهاوند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهرف رسول شیدایی یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: آسیه سیف از معلمان شهرستان نهاوند در بخش داستان‌نویسی جشنواره کشوری پرسش مهر شرکت کرد و موفق به کسب رتبه اول این رویداد ملی شد.

وی با تبریک این موفقیت به جامعه فرهنگیان استان همدان افزود: این افتخار ارزشمند برگ زرین دیگری به کارنامه فعالیت‌های علمی و فرهنگی آموزش و پرورش استان افزوده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان ادامه داد: کسب رتبه برتر در سطح مل، بیانگر توانمندی، خلاقیت و ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگیان استان در عرصه‌های علمی و فرهنگی است.

شیدایی بیان کرد: امیدواریم با حمایت از استعدادها و فراهم‌سازی زمینه حضور موثر فرهنگیان در رویدادهای ملی شاهد تداوم موفقیت‌های آموزش و پرورش استان همدان باشیم.

کد مطلب 6917750

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