امیر خان متقی: نیازی به گفتگو با مخالفان نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر خان متقی وزیر خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان در مصاحبه با بی بی سی اعلام کرد: در افغانستان هیچ مشکلی وجود ندارد، چه نیاز است که روند دیگری [از مذاکرات با مخالفان] آغاز شود.

وی در ادامه در مورد اینکه پس از گذشت ۵ سال از بازگشت طالبان به قدرت، ‌جز روسیه هیچ کشور دیگری حکومت شان را به‌رسمیت نشناخته است،‌ گفت که بیش از ۴۰ کشور در افغانستان نمایندگی دارند و مشکلی در روابط با جهان وجود ندارد.

امیر خان متقی در ادامه افزود، هیچ تضمینی وجود ندارد که با به رسمیت شناختن حکومت طالبان تمام مشکلات حل خواهد شد.

گفتنی است که روسیه سال گذشته دولت موقت طالبان در افغانستان را به رسمیت شناخت.