به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی عصر چهارشنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه این نشست بهصورت فوقالعاده برای بررسی روند جذب اعتبارات برگزار شده است، اظهار کرد: در جلسه قبل فرصت بررسی روند جذب اعتبارات فراهم نشد، بنابراین مقرر شد جلسهای ویژه برای بررسی اعتبارات ملی و استانی برگزار شود و موضوع اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی نیز در نشست فوقالعاده هفته آینده بررسی خواهد شد.
وی افزود: امروز وضعیت جذب اعتبارات ملی و استانی دستگاههای اجرایی بررسی شد و مدیران گزارشی از میزان منابع جذبنشده، اولویت پروژهها و برنامههای خود برای جذب این اعتبارات ارائه کردند و تصمیمات لازم نیز اتخاذ شد.
ضرورت جذب بهموقع اعتبارات
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر شرایط محدودیت منابع در کشور گفت: امروز کشور با محدودیت جدی منابع مواجه است و اعتبارات موجود با تلاش مدیران، همکاری وزارتخانهها، دولت و پیگیری نمایندگان تأمین میشود، بنابراین نباید این منابع به سادگی از دست برود.
وی با اشاره به اینکه قانونگذار زمان مشخصی برای جذب اعتبارات تعیین کرده است، تصریح کرد: نباید روند جذب اعتبارات به روزهای پایانی سال موکول شود؛ تجربه سالهای گذشته نشان داده است که بسیاری از دستگاهها کار را به دقیقه ۹۰ میرسانند و در نهایت با تبصرهها و راهکارهای اضطراری موضوع را مدیریت میکنند.
رحمانی افزود: در این جلسه مشخص شد بیش از یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار جذب نشده وجود دارد که مدیران متعهد شدند تا پایان مردادماه همه این اعتبارات را جذب کنند.
گزارش هفتگی جذب اعتبارات ارائه شود
وی از مدیران خواست گزارش هفتگی روند جذب اعتبارات را به حوزه عمرانی استانداری و سازمان مدیریت و برنامهریزی ارائه کنند و گفت: همچنین باید وضعیت پروژهها به تفکیک شهرستانها در اختیار فرمانداران قرار گیرد تا نظارت مستمر بر روند اجرای پروژهها انجام شود.
وی ادامه داد: در صورت بروز مشکلات خاص، فرصت یکماهه شهریور برای پیگیری استثنائات در نظر گرفته خواهد شد، اما اصل بر این است که اعتبارات تا پایان مرداد جذب شوند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تأثیر تورم بر ارزش منابع مالی اظهار کرد: هرچه اعتبارات زودتر جذب شوند، اثرگذاری اقتصادی بیشتری خواهند داشت و در شرایط فعلی حتی یک روز تأخیر نیز به زیان استان است.
سه اولویت مهم استان در حوزه اعتبارات
رحمانی با اشاره به پروژههای مهم استان گفت: مدیران باید همین شیوه پیگیری را در سه حوزه اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی، اعتبارات باقیمانده و همچنین تأمین اعتبار پروژههای سفر ریاست جمهوری دنبال کنند.
وی افزود: بخش عمده اعتبارات سفر ریاست جمهوری مربوط به پروژههای حوزه راه با اعتبار ۱.۳۷۵ همت و پروژههای حوزه آب با اعتبار ۲.۲۵ همت است که باید با جدیت پیگیری شوند.
هماهنگی مدیران و فرمانداران تقویت شود
استاندار کهگیلویه و بویراحمد بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان مدیران دستگاههای اجرایی، فرمانداران، سازمان مدیریت و برنامهریزی و حوزه عمرانی استانداری تأکید کرد و گفت: مدیران هنگام سفر به شهرستانها باید با هماهنگی فرمانداران پروژهها را بررسی کنند و فرمانداران نیز در صورت وجود ابهام، مستقیماً با مدیران دستگاهها نشست برگزار کنند تا مسائل پیش از ارجاع به استانداری حل و فصل شود.
مطالعات پروژههای کوچک توسط دستگاهها انجام شود
رحمانی با اشاره به پروژههای کوچکمقیاس اظهار کرد: دستگاههایی که از توان فنی و کارشناسی لازم برخوردار هستند باید مطالعات فنی پروژههای خود را شخصاً انجام دهند و تنها دستگاههایی که فاقد نیروی تخصصی هستند میتوانند از ظرفیتهای دیگر استفاده کنند.
وی تأکید کرد: مدیران خود مهلت پایان مرداد را برای جذب اعتبارات تعیین کردهاند و اگر پس از این موعد اعتبارات جذب نشود، مسئولیت و تبعات آن متوجه خود مدیران خواهد بود.
قدردانی از عملکرد راه و شهرسازی
استاندار کهگیلویه و بویراحمد از عملکرد مجموعه راه و شهرسازی استان در جذب اعتبارات قدردانی کرد و گفت: این مجموعه در سال گذشته و امسال بیشترین میزان جذب اعتبارات ملی را داشته است.
وی افزود: سال گذشته حدود سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و امسال نیز تاکنون بیش از پنج هزار میلیارد تومان اعتبار در حوزه راه و شهرسازی جذب شده و پی
خبرگزاری مهر کهگیلویه و بویراحمد: شبینی میشود این رقم تا پایان مهلت قانونی به پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برسد.
رحمانی خواستار تهیه گزارشی از روند جذب اعتبارات این حوزه در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و مقایسه آن با عملکرد سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ شد و گفت: ضمن تقدیر از مسئولان وزارت راه و شهرسازی، از آنان برای سفر به استان نیز دعوت خواهد شد.
توزیع عادلانه اعتبارات ملی
وی با تأکید بر توزیع عادلانه اعتبارات ملی میان شهرستانها اظهار کرد: مدیران باید در تعریف پروژهها و تخصیص اعتبارات، ظرفیتها و نیازهای همه شهرستانها را مدنظر قرار دهند تا عدالت در توزیع منابع رعایت شود.
تأمین اعتبار موزه دفاع مقدس در اولویت قرار گیرد
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به پروژه موزه دفاع مقدس استان گفت: این پروژه هماکنون فعال است اما در صورت بیتوجهی ممکن است متوقف شود، بنابراین باید از محل اعتبارات ملی یا استانی منابع لازم برای ادامه اجرای آن تأمین شود.
ترک تشریفات در دقیقه ۹۰ پذیرفته نمیشود
رحمانی با انتقاد از تأخیر برخی دستگاهها در برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار گفت: بخش زیادی از زمان اجرای پروژهها در فاصله ابلاغ اعتبار تا برگزاری مناقصه از دست میرود و برخی دستگاهها در روزهای پایانی سال درخواست ترک تشریفات میکنند که این رویه قابل قبول نیست.
وی تأکید کرد: از این پس تنها در صورتی درخواست ترک تشریفات پذیرفته میشود که دستگاه اجرایی مستندات قانونی ارائه دهد و ثابت کند از ابتدای فرایند همه مراحل را به موقع پیگیری کرده اما به نتیجه نرسیده است؛ در غیر این صورت مسئولیت عدم جذب اعتبارات بر عهده همان دستگاه خواهد بود.
پیگیری مصوبات وزارت میراث فرهنگی
رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود به دیدار با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اشاره کرد و گفت: سال گذشته برای پروژههای مختلف استان ۱۲۵ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته بود که به دلیل شرایط جنگی تنها ۲۹.۵ میلیارد تومان آن تخصیص پیدا کرد.
وی افزود: وزیر میراث فرهنگی قول داد باقیمانده اعتبارات سال گذشته تخصیص یابد و همچنین مطالعات منطقه نمونه گردشگری دنا، منطقه آرو، مارین و طرح دهکده جهانی در اولویت قرار گیرد و اعتبارات بیشتری به این پروژهها اختصاص داده شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین از دستور وزیر برای تأمین اعتبار بازارچههای صنایعدستی خبر داد و گفت: مقرر شده معاونان وزارتخانه برای پیگیری و اجرای مصوبات به استان سفر کنند.
امکان جذب هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای شرکتهای دانشبنیان
رحمانی همچنین به دیدار با مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی اشاره کرد و گفت: این نشست با حضور همه فعالان اقتصاد دانشبنیان استان برگزار شد و در صورت پیگیری مصوبات، امکان جذب حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع برای توسعه شرکتهای دانشبنیان استان وجود دارد.
وی افزود: اجرای این مصوبات در کنار دستاوردهای سفر معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور میتواند جهش قابل توجهی در زیستبوم فناوری و نوآوری استان ایجاد کند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اینکه نیروی انسانی بزرگترین ظرفیت استان است، اظهار کرد: اگر این برنامهها با جدیت پیگیری شود، زمینه شکوفایی اقتصاد دانشبنیان و توسعه هرچه بیشتر استان فراهم خواهد شد.
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