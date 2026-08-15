به گزارش خبرگزاری مهر، با اتمام زمان طرح اسکان و خدماترسانی به زائران در دهه پایانی ماه صفر و ایام شهادت امام رضا (ع)، محدودیتهای موقت اعمال شده در پارکینگهای حرم مطهر رضوی خاتمه یافت و تمامی ظرفیتهای پارک خودرو از صبح یکشنبه ۲۵ مردادماه بار دیگر در اختیار زائران و مجاوران قرار میگیرد.
پارکینگهای شماره یک و سه حرم مطهر رضوی، طی روزهای گذشته بهمنظور تأمین فضای استراحت شبانه زائران و میزبانی از هزاران نفر از ارادتمندان امام رضا (ع) در ایام پایانی ماه صفر، به چرخه خدمات اسکان افزوده شده بودند.
پارکینگ شماره یک با ظرفیت اسکان ۹ هزار نفر و پارکینگ شماره سه با ظرفیت چهار هزار نفر، میزبان زائران دهه پایانی صفر بودند.
همچنین پارکینگ شماره چهار و پارکینگ موتورسیکلتها نیز در راستای آمادهسازی زیرساختها، جانمایی مواکب و پشتیبانی از طرح اسکان زائران، بهطور موقت از چرخه پذیرش خودرو خارج شده بودند.
اکنون با اتمام برنامههای اسکان، جمعآوری تجهیزات و تخلیه فضاهای موقت استراحت زائران، فعالیت پارکینگهای شماره یک، سه، چهار و پارکینگ موتورسیکلت حرم مطهر رضوی به وضعیت عادی باز میگردد.
بر این اساس، از صبح یکشنبه ۲۵ مردادماه ۱۴۰۵، امکان ورود و پارک خودرو در تمامی پارکینگهای زیرگذر حرم مطهر رضوی برای زائران و مجاوران فراهم است.
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