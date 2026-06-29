مدیریت مصرف، راهکار عبور از ناترازی برق در تابستان

داوود معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت مصرف برق، برنامههای مدیریت بار و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در استان زنجان اظهار کرد: سیاست وزارت نیرو در سال جاری این است که تا حد امکان خاموشی به مشترکان خانگی تحمیل نشود و در همین راستا، راهکارهای متعددی برای کنترل مصرف و مدیریت بار شبکه در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه مشترکان پرمصرف خانگی بیشترین سهم را در برنامههای مدیریت مصرف دارند، افزود: شرکتهای توزیع برق موظف شدهاند برای این دسته از مشترکان تجهیزات محدودکننده و کنتورهای هوشمند نصب کنند تا مصرف برق بهصورت دقیق کنترل شود.
معاون تحقیقات شرکت برق منطقهای زنجان ادامه داد: این تجهیزات به گونهای طراحی شدهاند که تا سقف تعیینشده، محدودیتی برای مشترک ایجاد نمیکنند، اما در صورت عبور از میزان مجاز، ابتدا هشدار صادر شده و در صورت استمرار مصرف، برق همان مشترک برای مدت محدودی قطع میشود تا از تحمیل خاموشی به سایر شهروندان جلوگیری شود.
وی با اشاره به برنامههای مدیریت مصرف در بخش صنعت نیز گفت: سال گذشته امکان خرید برق از بازار آزاد برای همه صنایع فراهم نبود، اما اکنون واحدهای صنعتی میتوانند برق مورد نیاز خود را از بازار برق یا برق سبز خریداری کنند و در این صورت مشمول محدودیتهای اعمالشده در زمان مدیریت بار نخواهند شد.
معصومی با بیان اینکه صنایع دارای ارزش افزوده بالا میتوانند با خرید برق از بورس انرژی بدون محدودیت به فعالیت خود ادامه دهند، تصریح کرد: قیمت برق در این بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشود و هر واحد صنعتی که توجیه اقتصادی داشته باشد، میتواند برق مورد نیاز خود را تأمین کرده و بدون توقف تولید فعالیت کند. وی در ادامه با تشریح وضعیت مصرف برق استان زنجان گفت: بر اساس آخرین آمار، نیاز مصرف برق استان در زمان اوج بار حدود ۸۷۰ مگاوات است.
معاون تحقیقات شرکت برق منطقهای زنجان افزود: از این میزان، حدود ۶۹۰ مگاوات توسط شبکه تأمین میشود و نزدیک به ۱۸۰ مگاوات نیز از طریق برنامههای مدیریت مصرف و اعمال محدودیت در برخی بخشها مدیریت میشود.
وی با اشاره به اینکه مدیریت شبکه برق کشور در سطح ملی انجام میشود، اظهار کرد: تصمیمگیری درباره تولید و توزیع برق صرفاً در اختیار استانها نیست و تمامی نیروگاهها و مشترکان کشور تحت مدیریت مرکز دیسپاچینگ ملی قرار دارند که بر اساس شرایط شبکه، میزان تولید و مصرف را بهصورت لحظهای کنترل میکند.
معصومی با بیان اینکه بخش عمده مدیریت مصرف در استان متوجه صنایع است، گفت: در حوزه برق منطقهای زنجان حدود ۲۰ مشترک بزرگ صنعتی وجود دارد که سهم قابل توجهی از مصرف برق استان را به خود اختصاص دادهاند و برنامههای مدیریت بار عمدتاً در این بخش اجرا میشود.
وی با اشاره به نقش افزایش دمای هوا در رشد مصرف برق افزود: بررسیهای انجامشده نشان میدهد افزایش هر یک درجه دمای هوا، حدود دو هزار مگاوات به مصرف برق کشور اضافه میکند و همین موضوع یکی از مهمترین عوامل ایجاد ناترازی در فصل تابستان است.
معاون تحقیقات شرکت برق منطقهای زنجان خاطرنشان کرد: در بسیاری از استانهای گرمسیر، بخش عمده افزایش مصرف ناشی از استفاده گسترده از تجهیزات سرمایشی است و به همین دلیل مدیریت صحیح مصرف در این بخش اهمیت ویژهای دارد.
وی با اشاره به اجرای پویش «۲۵ درجه» گفت: از همه شهروندان درخواست میشود دمای کولرهای گازی را روی ۲۵ درجه سانتیگراد تنظیم کنند، از باز گذاشتن همزمان در و پنجره هنگام استفاده از سیستمهای سرمایشی خودداری کنند و با رعایت اصول ساده مدیریت مصرف، به پایداری شبکه برق کشور کمک کنند.
معصومی ادامه داد: رعایت همین نکات ساده میتواند نقش مؤثری در کاهش بار شبکه و جلوگیری از اعمال خاموشیها داشته باشد.
وی با بیان اینکه ناترازی برق صرفاً ناشی از افزایش مصرف نیست، اظهار کرد: اختلاف میان هزینه واقعی تولید برق و قیمت فروش، طی سالهای گذشته موجب کاهش سرمایهگذاری در صنعت برق شده و این موضوع در کنار رشد مصرف، زمینهساز ناترازی فعلی است.
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