به گزارش خبرنگار مهر ، آیتالله محسن ابراهیمی، در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به معضل صفهای طولانی سوخت در استان هرمزگان و بهویژه شهرستان میناب، این مسئله را یکی از دغدغههای جدی و روزمره مردم منطقه دانست و خواستار رسیدگی ریشهای و عادلانه به عوامل ایجاد این وضعیت شد.
وی با بیان اینکه مردم استان هرمزگان با وجود قرار گرفتن در قلب ظرفیتهای عظیم انرژی کشور، نباید ساعتها در صف دریافت سوخت معطل بمانند، افزود : استمرار این وضعیت موجب اختلال در زندگی روزمره مردم، اتلاف وقت، کاهش بهرهوری و ایجاد نارضایتی عمومی شده و مسئولان موظفاند با نگاه دقیق، میدانی و کارشناسی برای رفع آن اقدام کنند.
امام جمعه میناب در تبیین ابعاد این مسئله تأکید کرد: تحلیل واقعبینانه موضوع نشان میدهد که بخشی از مشکلات موجود، ناشی از قاچاق سازمانیافته سوخت است و نباید این مسئله صرفاً به چند فرد ضعیف یا قاچاقهای خرد تقلیل داده شود و برخورد با قاچاق سازمان یافته سوخت باید تشدید شود.
ابراهیمی عنوان کرد: در برخی موارد، سوءاستفاده از حوالههای سوخت، تخلفات در مبادی رسمی، مغایرت در اظهارنامهها و انحراف سهمیههای قانونی، زمینه شکلگیری شبکههای گسترده قاچاق را فراهم کرده است، موضوعی که فشار مستقیم آن بر دوش مردم عادی قرار میگیرد.
امام جمعه شهرستان میناب گفت: گاهی برخی مجموعهها یا شرکتهایی که سهمیه رسمی سوخت دریافت میکنند، خارج از مأموریت واقعی خود عمل کرده و همین مسئله موجب کاهش دسترسی مردم به سوخت و تشدید صفهای طولانی میشود.
ابراهیمی با تأکید بر ضرورت اجرای عدالت در برخورد با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: مردم زمانی احساس عدالت و اعتماد میکنند که برخوردها تنها متوجه اقشار ضعیف نباشد، بلکه شبکههای اصلی، عوامل پشتپرده و دانهدرشتهای قاچاق نیز مورد برخورد قاطع و شفاف قرار گیرند.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری، عدالت در مقابله با تخلفات و جرائم اقتصادی را مهمترین عامل بازسازی اعتماد عمومی در جامعه دانست و گفت: هرگونه تبعیض یا برخورد گزینشی در این حوزه، سرمایه اجتماعی را تضعیف میکند، اما برخورد عادلانه و بدون ملاحظه با متخلفان، موجب تقویت امید و اعتماد مردم خواهد شد.
وی از ورود میدانی و اقدامات دادستان مرکز استان هرمزگان، در پیگیری پروندههای مرتبط با قاچاق سوخت و مشکلات حوزه توزیع تقدیر کرد و خواستار استمرار این روند تا حل کامل مشکلات مردم شد.
ابراهیمی تأکید کرد: مسئولان اجرایی، نظارتی و دستگاههای مرتبط باید با مدیریت دقیق، نظارت مستمر، اصلاح سازوکارهای توزیع و مقابله جدی با شبکههای فساد، اجازه ندهند مردم بیش از این درگیر مشکلات روزمره تأمین سوخت باشند.
آیتالله دکتر محسن ابراهیمی همچنین با گرامیداشت مناسبتهای فرهنگی و مذهبی هفته، از فردوسی و خیام به عنوان چهرههای ماندگار فرهنگ و تمدن ایرانی ـ اسلامی یاد کرد و همچنین بر اهمیت پاسداشت میراث فرهنگی، تقویت ارتباطات اجتماعی و ترویج فرهنگ ازدواج آسان تأکید کرد.
امام جمعه میناب با گرامیداشت دومین سالگرد شهادت شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی، وی را الگویی از مدیریت مردمی، اخلاص، سادهزیستی و خدمت صادقانه به محرومان توصیف کرد.
آیتالله محسن ابراهیمی همچنین با تسلیت سالروز شهادت امام محمد تقی علیهالسلام، اصلاح نیتها و پاکسازی جامعه از سوءظن، کینه و بدخواهی را از مهمترین جهادهای اخلاقی و اجتماعی دانست.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری در ادامه، «جهاد حضور» را از ارکان اقتدار ملی برشمرد و تصریح کرد: حضور آگاهانه مردم در عرصههای اجتماعی و انقلابی، مهمترین پشتوانه کشور در جنگ ارادهها و جنگ ترکیبی دشمنان است.
