به گزارش خبرنگار مهر؛ دانشگاه علامهطباطبائی بر اساس آییننامه «پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری به شیوه استادمحور» و مصوبه جلسه شماره ۳۲۶۱۶۴/۲ شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورخ ۲۹ بهمنماه ۱۴۰۳، از میان متقاضیان واجد شرایط در مقطع دکتری تخصصی دانشجو میپذیرد.
این پذیرش بر اساس طرحهای پژوهشی ارائهشده از سوی استادان میزبان و مطابق آییننامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری انجام میشود.
متقاضیان باید تا ساعت ۲۴ روز جمعه، ۳۰ مردادماه ۱۴۰۵، نسبت به ثبتنام و ارسال مدارک از طریق سامانه پذیرش دانشگاه علامهطباطبائی اقدام کنند.
داوطلبان برای اطلاع از شرایط و جزئیات بیشتر میتوانند فایلهای پیوست شامل فراخوان پذیرش دانشجو، فهرست عنوان پروژههای پذیرش به شیوه استادمحور و جدول امتیازات پذیرش در مقطع دکتری را مطالعه کنند.
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