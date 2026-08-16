خبرنگاران از ارکان مهم جامعه و عامل تعالی و پیشرفت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حیدری پیش از ظهر یکشنبه با تبریک روز خبرنگار و قدردانی از تلاشهای اصحاب رسانه اظهار کرد: زحمات خبرنگاران بسیار ارزشمند و فراتر از آن است که بتوان صرفاً با بیان چند جمله از این تلاشها قدردانی کرد، چرا که خبرنگاران یکی از ارکان مهم جامعه به شمار میروند.
وی افزود: حضور خبرنگاران موجب شکوفایی و پویایی جامعه میشود و اگر رسانه و خبرنگار از عرصه اجتماعی کنار گذاشته شوند، گویی غبار و خاکستر بر بسیاری از رویدادها و فعالیتها خواهد نشست.
معاون سیاسی امنیتی استاندار قم ادامه داد: خبرنگاران با استفاده از قلم، فکر و اندیشه متعالی خود، جامعه را در مسیر تعالی، توسعه و پیشرفت قرار میدهند و بخش قابل توجهی از آنچه در مناسبتها و رویدادهای مهم کشور و استان رخ میدهد، به همت اصحاب رسانه ثبت و برای افکار عمومی روایت میشود.
حیدری با اشاره به رویدادهای مهم یک سال گذشته بیان کرد: در مناسبتهای مختلف از جمله راهپیمایی ۲۲ بهمن و روز جهانی قدس، خبرنگاران و فعالان رسانهای در میدان حضور داشتند و این رویدادها را پوشش دادند اما حوادث و رخدادهای گستردهتر، بخش زیادی از ظرفیت رسانهای کشور را به خود اختصاص داد.
رسانهها رویدادهای مهم سال را ثبت کردند
وی خاطرنشان کرد: جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان از جمله رویدادهایی بود که در سال گذشته بخش مهمی از فضای خبری و رسانهای را تحت تأثیر قرار داد و خبرنگاران در کنار دیگر مناسبتها و رویدادهای مهم، مسئولیت اطلاعرسانی و پوشش این حادثه را نیز بر عهده داشتند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار قم ادامه داد: در کنار این رویداد، مراسم تشییع رهبر شهید و اربعین سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) نیز از مهمترین مناسبتهایی بود که با حضور گسترده مردم برگزار شد و اصحاب رسانه تلاش کردند ابعاد مختلف این رویداد بزرگ را به مخاطبان منتقل کنند.
حیدری گفت: در میان رویدادهای سال گذشته، مراسم تشییع پیکر مطهر شهدا نیز از جمله اتفاقات مهمی بود که بخش قابل توجهی از صفحات و تولیدات رسانهای را به خود اختصاص داد و خبرنگاران در انعکاس این رخداد ملی و اجتماعی نقش مؤثری ایفا کردند.
وی با اشاره به اینکه خبرنگاران در مناسبتهای مختلف سال در کنار مردم و مسئولان حضور داشتهاند، افزود: مجموعه تلاشهای رسانهای انجام شده در طول یک سال گذشته، بخش مهمی از روایت رویدادهای کشور و استان را شکل داده و این تلاشها شایسته تقدیر و توجه است.
خبرنگاران روایتگر مسیر تعالی جامعهاند
معاون سیاسی امنیتی استاندار قم با اشاره به اهمیت نقش رسانه در جامعه بیان کرد: خبرنگار صرفاً انتقالدهنده یک خبر نیست بلکه با بهرهگیری از فکر، قلم و اندیشه میتواند در شکلگیری نگاه جامعه نسبت به مسائل و رویدادها نقشآفرین باشد.
حیدری ادامه داد: آنچه خبرنگاران در عرصههای مختلف خبری و رسانهای انجام میدهند، در واقع بخشی از فرآیند ثبت و ماندگار کردن رویدادهایی است که در مقاطع مختلف جامعه اتفاق میافتد و این مسئولیت، جایگاه رسانه را بیش از پیش نمایان میکند.
خدمت به مردم را با صداقت ادامه میدهیم
معاون سیاسی امنیتی استاندار قم تأکید کرد: امیدواریم در ادامه مسیر، در کنار اصحاب رسانه و در خدمت مردم عزیز و شریف استان قم باشیم و بتوانیم وظیفه خود را به عنوان خدمتگزار مردم با صداقت و مسئولیتپذیری انجام دهیم.
حیدری در پایان با قدردانی مجدد از حضور و تلاش خبرنگاران گفت: از بزرگواری و زحمات اصحاب رسانه تشکر میکنم و امیدوارم بتوانیم در ادامه مسیر نیز در کنار شما و مردم شریف استان، خدمتگزار صادقی باشیم.
قم- معاون استاندار قم با تأکید بر جایگاه اثرگذار خبرنگاران در جامعه گفت: خبرنگاران از ارکان مهم جامعه هستند و با بهرهگیری از ظرفیت های رسانه ای می توانند زمینه توسعه را فراهم آورند.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حیدری پیش از ظهر یکشنبه با تبریک روز خبرنگار و قدردانی از تلاشهای اصحاب رسانه اظهار کرد: زحمات خبرنگاران بسیار ارزشمند و فراتر از آن است که بتوان صرفاً با بیان چند جمله از این تلاشها قدردانی کرد، چرا که خبرنگاران یکی از ارکان مهم جامعه به شمار میروند.
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