روند اجرای پروژه مهر در مدارس استثنایی سنندج ارزیابی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای نظارت بر اجرای برنامههای پروژه مهر و فراهمسازی مقدمات لازم برای شروع سال تحصیلی جدید، جمعی از کارشناسان آموزش و پرورش استثنایی استان کردستان صبح سه شنبه از مدارس پیشدبستانی و ابتدایی توحید و همچنین دبیرستان متوسطه گلها و بهاران در سنندج بازدید کردند.
کارشناسان در جریان این بازدید، روند اجرای برنامههای پروژه مهر، وضعیت فضاهای آموزشی، کلاسهای درس، تجهیزات و امکانات مدارس را مورد ارزیابی قرار دادند.
در این بازدید بر ضرورت آمادهسازی و فراهم کردن محیطی مناسب، ایمن و استاندارد برای حضور دانشآموزان با نیازهای ویژه تأکید شد تا مدارس استثنایی استان با آمادگی مطلوب سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ را آغاز کنند.
بازدید از نمایشگاه کتاب ایثار
در ادامه این برنامه، کارشناسان آموزش و پرورش استثنایی استان کردستان از نمایشگاه کتاب ایثار در دبیرستان متوسطه گلها و بهاران سنندج نیز بازدید کردند.
این نمایشگاه با هدف ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و تقویت فرهنگ کتابخوانی در میان دانشآموزان برپا شده و مجموعهای از آثار مرتبط با ارزشهای انقلاب اسلامی، فرهنگ ایثار و مقاومت و کتابهای متنوع را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داده است.
برپایی این نمایشگاه در راستای تقویت فعالیتهای فرهنگی و تربیتی در مدارس استثنایی و ایجاد زمینه برای انس بیشتر دانشآموزان با کتاب و مفاهیم ارزشمند فرهنگی و اجتماعی انجام شده است.
تقدیر از تلاش عوامل اجرایی مدارس
در پایان این بازدید، جلسهای با حضور عوامل اجرایی مدارس برگزار شد و از تلاشها و خدمات دلسوزانه کارکنان و عوامل اجرایی مدارس در مسیر اجرای برنامههای آموزشی، تربیتی و آمادهسازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید قدردانی شد.
در این بازدید، اکبر علیخانی کارشناس مسئول آموزش، علی محمدی کارشناس امور مالی و اداری، ژاله فلاحی کارشناس آموزشی دانشآموزان کمتوان ذهنی، رویا شلان کارشناس آموزشی دانشآموزان با آسیبهای شنوایی، پریوش رنجبر کارشناس سنجش و ارزشیابی تحصیلی و شادیه علیخانی کارشناس آموزشی دانشآموزان با آسیبهای جسمی و حرکتی حضور داشتند.
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