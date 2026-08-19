به گزارش خبرنگار مهر، منطقه ۱۱ بهدلیل قرار گرفتن در محدوده مرکزی تهران و برخورداری از مراکز تجاری، اداری و خدماتی پرتردد، روزانه میزبان حجم زیادی از تردد خودروهاست. محدودیت فضای توقف در چنین محدودهای، ضرورت توسعه و فعال نگه داشتن پارکینگهای عمومی را بیشتر کرده است.
در سالهای گذشته، تأمین پارکینگ برای مراکز تجاری و همچنین افزایش ظرفیت پارکینگهای عمومی منطقه در دستور کار مدیریت شهری قرار داشته است. شهرداری منطقه پیشتر از برنامه ایجاد ۱۶۰۰ واحد پارکینگ عمومی خبر داده بود و همزمان موضوع تعیین تکلیف پارکینگهای موجود نیز دنبال شده است.
در همین راستا، مهدی قمی، شهردار منطقه ۱۱ تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر از تغییر پیمانکاران برخی پارکینگهای منطقه و رفع موانع بهرهبرداری از دو پارکینگ خبر داد.
وی گفت: برای تأمین پارکینگ امیدواریم پروژههای مربوطه طی یکی دو سال آینده ساخته شوند و ظرفیت بیشتری در اختیار شهروندان قرار گیرد.
قمی افزود: چند پارکینگ در اختیار پیمانکاران بود که در سال ۱۴۰۵ پیمانکاران آنها را از طریق مزایده جدید تغییر دادیم؛ این موضوع هم در بخش پارکینگ خودرو و هم موتورسیکلت انجام شد.
شهردار منطقه ۱۱ ادامه داد: یکی دو پارکینگ نیز به دلیل دپوی دوچرخههای بیدود درگیر بود. پس از توقف فعالیت این شرکت، دوچرخهها در یکی از پارکینگهای شهرداری دپو شده بود که برای تخلیه آنها حکم گرفتیم و عملیات تخلیه انجام شد.
وی تأکید کرد: برای این دو پارکینگ نیز پیمانکار جدید مستقر میشود و انشاءالله این فضاها دوباره در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.
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