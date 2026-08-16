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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۰

کشف ۴ هزار دستگاه لوازم آرایشگاهی قاچاق در کهریزک

کشف ۴ هزار دستگاه لوازم آرایشگاهی قاچاق در کهریزک

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف ۴۰۶۸ دستگاه انواع لوازم آرایشگاهی قاچاق به ارزش بیش از ۸ میلیارد تومان در یک انبار در محدوده کهریزک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی افشاری اظهار کرد: در پی انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از نگهداری و دپوی مقادیری کالای قاچاق در یک انبار واقع در محدوده کهریزک، احمدآباد مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: با تکمیل تحقیقات و شناسایی محل مورد نظر، تیم عملیاتی پلیس امنیت اقتصادی با هماهنگی قضایی به محل اعزام و در یک عملیات غافلگیرانه وارد انبار شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ ادامه داد: مأموران در بازرسی از محل، ۴۰۶۸ دستگاه انواع لوازم آرایشگاهی را کشف کردند که بررسی‌های اولیه نشان داد کالاهای مکشوفه فاقد اسناد و مدارک قانونی بوده و به صورت قاچاق وارد و نگهداری شده‌اند.

سردار افشاری تصریح کرد: در همین راستا، پرونده قضایی تشکیل و متهم پس از دستگیری به همراه کالاهای مکشوفه برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

این مقام انتظامی با اشاره به ارزش ریالی محموله کشف‌شده گفت: کارشناسان ارزش کالاهای قاچاق کشف‌شده را بیش از ۸ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قاچاق یا احتکار کالا، موضوع را از طریق شماره ۳۰۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.

کد مطلب 6917993
مهسا حيدری توچائی

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