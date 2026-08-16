کشف ۴ هزار دستگاه لوازم آرایشگاهی قاچاق در کهریزک

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی افشاری اظهار کرد: در پی انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از نگهداری و دپوی مقادیری کالای قاچاق در یک انبار واقع در محدوده کهریزک، احمدآباد مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: با تکمیل تحقیقات و شناسایی محل مورد نظر، تیم عملیاتی پلیس امنیت اقتصادی با هماهنگی قضایی به محل اعزام و در یک عملیات غافلگیرانه وارد انبار شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ ادامه داد: مأموران در بازرسی از محل، ۴۰۶۸ دستگاه انواع لوازم آرایشگاهی را کشف کردند که بررسی‌های اولیه نشان داد کالاهای مکشوفه فاقد اسناد و مدارک قانونی بوده و به صورت قاچاق وارد و نگهداری شده‌اند.

سردار افشاری تصریح کرد: در همین راستا، پرونده قضایی تشکیل و متهم پس از دستگیری به همراه کالاهای مکشوفه برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

این مقام انتظامی با اشاره به ارزش ریالی محموله کشف‌شده گفت: کارشناسان ارزش کالاهای قاچاق کشف‌شده را بیش از ۸ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قاچاق یا احتکار کالا، موضوع را از طریق شماره ۳۰۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.