۱۵ هزار تن محصولات کشاورزی از فریدن صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان فریدن با برخورداری از شرایط اقلیمی مناسب، ظرفیتهای تولیدی و زیرساختهای بخش کشاورزی، طی سالهای اخیر جایگاه ویژهای در تولید محصولات کشاورزی و حضور در بازارهای داخلی و بینالمللی به دست آورده است.
اکبر مردانی، مدیر جهادکشاورزی شهرستان فریدن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۵ هزار تن محصولات کشاورزی با کیفیت صادراتی از شهرستان فریدن به بازارهای هدف داخلی و خارجی عرضه و بخش قابل توجهی از این محصولات صادر شده است.
وی افزود: کیفیت مطلوب و درجه یک محصولات، رعایت ضوابط فنی و استانداردهای مورد نیاز بازارهای هدف و استمرار تولید، از مهمترین عوامل استقبال بازارهای بینالمللی از محصولات کشاورزی فریدن به شمار میرود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فریدن با اشاره به ظرفیت بالای این شهرستان در تولید کاهوی صادراتی گفت: پیشبینی میشود میزان تولید محصولات کشاورزی صادراتمحور شهرستان در سال جاری به حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار تن برسد و بخش قابل توجهی از این تولیدات به بازارهای هدف در کشورهای منطقه و سایر بازارهای بینالمللی صادر شود.
مردانی ادامه داد: محصولات کشاورزی تولیدشده در فریدن به کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله امارات متحده عربی و عربستان سعودی و همچنین کشورهای ترکیه، روسیه و تاجیکستان صادر میشود که این موضوع نشاندهنده ظرفیت بالای تولیدکنندگان شهرستان برای حضور در بازارهای رقابتی و بینالمللی است.
وی ارزش ریالی صادرات محصولات کشاورزی شهرستان فریدن در سال جاری را بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این میزان صادرات، علاوه بر توسعه بازارهای هدف، نقش مهمی در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد بهرهبرداران و تقویت جایگاه بخش کشاورزی شهرستان دارد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فریدن با تأکید بر ضرورت توسعه زنجیره ارزش در بخش کشاورزی اظهار کرد: حرکت از تولید محصول خام به سمت تکمیل زنجیره تولید، سورتینگ، بستهبندی و عرضه محصولات با کیفیت صادراتی، زمینه افزایش ارزش افزوده و درآمد بهرهبرداران را فراهم میکند.
مردانی خاطرنشان کرد: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فریدن حمایتهای کارشناسی و فنی از تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی صادراتمحور را در دستور کار دارد و توسعه زیرساختهای مورد نیاز، ارتقای کیفیت محصولات و تقویت زنجیره تولید و صادرات را با هدف افزایش سهم شهرستان در بازارهای داخلی و بینالمللی دنبال میکند.
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