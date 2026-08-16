«آخرین رقص یک جاروبرقی» صاحب پوستر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از پایان مراحل فنی و تدوین فیلم کوتاه «آخرین رقص یک جاروبرقی» پوستر این اثر منتشر شد.
این فیلم یک درام اجتماعی و روایت شبی از یک خانواده معمولی ایرانی در یکی از شبهای جنگ رمضان است.
«آخرین رقص یک جاروبرقی» با نویسندگی و تهیه کنندگی افسون شکاری و کارگردانی تقی علیآبادی ساخته شده و با حضور بازیگرانی چون فاطمه مرتاضی، آزاده کرمی، تقی علیآبادی، مرتضی پاکنهاد و سینا ظهیرنیا همراه است.
دیگر عوامل این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: رضا ریوند، مدیرصدابرداری: مرتضی اصلان زاده، عکاس: رضا جاویدی، دستیار کارگردان و برنامه ریز : داریوش ادهمی ، تدوین و اصلاح رنگ و تیزر : پانیذ علیزاده، صداگزاری : امیر حسین صادقی، مدیر تولید : عباس خدیری و آهنگساز : علیرضا نظام دوست.
همچنین کمپانی فرست کلاس فیلم مدیریت بینالملل فیلم را بر عهده دارد و طراحی پوستر و لوگو این فیلم بر عهده محمد تقیپور است.
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