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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۰

شبکه غیرمجاز استارلینکی در تهران متلاشی شد

شبکه غیرمجاز استارلینکی در تهران متلاشی شد

پلیس اطلاعات تهران بزرگ از شناسایی و جمع‌آوری شبکه‌ای غیرمجاز با استفاده از تجهیزات استارلینک و دستگیری متهم اصلی آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ اعلام کرد: در پی رصد هوشمندانه و اقدامات فنی کارشناسان پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ (فاتب) در فضای مجازی، شبکه ای که با سوءاستفاده از تجهیزات ماهواره‌ای «استارلینگ» اقدام به ایجاد بستر ارتباطی غیرمجاز و انتقال اطلاعات طبقه‌بندی شده می‌کرد، شناسایی و جمع اوری شد.

بر اساس این گزارش، متهم اصلی این پرونده با هدف سودجویی کلان، اقدام به راه‌اندازی این شبکه غیرمجاز کرده و ضمن ارائه خدمات غیرقانونی به افراد خاص، بستر انتقال محتوای مجرمانه و ضدامنیتی را فراهم آورده بود. با اشراف اطلاعاتی ماموران، مخفیگاه متهم شناسایی و وی طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد. در بررسی‌های اولیه مشخص گردید که فعالیت‌های این شبکه علاوه بر تخلفات حوزه ارتباطات، مستقیماً امنیت را هدف قرار داده است.

پلیس اطلاعات فاتب ضمن تقدیر از همکاری آگاهانه مردم در صیانت از امنیت کشور، تأکید کرد: «امنیت فضای مجازی و حریم اطلاعاتی کشور خط قرمز پلیس است و برخورد با سوداگرانی که بدون توجه به ملاحظات امنیتی و تنها با انگیزه سودجویی، بستر فعالیت‌های ضدامنیتی را برای معاندین فراهم می‌کنند، با قاطعیت و بدون اغماض در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 6918043
مهسا حيدری توچائی

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