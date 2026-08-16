بزرگداشتی برای میراث دار فلسفه و طب حکیم ابوعلی سینا

به گزارش خبرنگار مهر، آیین بزرگداشت حکیم ابوعلی سینا به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و با حضور جمعی از فلاسفه و اندیشمندان برگزار می شود.

در این نشست که روز سه شنبه ۲۷ مردادماه از ساعت ۱۶ میزبان علاقه مندان به مفاخر ایرانی است بخش طبیعیات کتاب شرح نجات ابن سینا نیز رونمایی می شود.

در این نشست سید یحیی یثربی استاد دانشگاه علامه طباطبائی، سید محمود یوسف ثانی استاد موسسه حکمت و فلسفه ایران، انشالله رحمتی استاد دانشگاه آزاد، قاسم پورحسن استاد دانشگاه علامه طباطبائی، محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی و محمود شالوئی رئیس انجمن آثار و مفاخرفرهنگی سخنرانی می کنند.

این مراسم در محل انجمن آثار و مفاخر فرهنگی واقع در خیابان ولیعصر، پایین تر از میدان منیریه، خیابان سرلشکر بشیری، پلاک ۷۱ برگزار خواهد شد.