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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۹

ثبت ۵ مورد اهدای عضو در لرستان طی امسال

ثبت ۵ مورد اهدای عضو در لرستان طی امسال

خرم‌آباد - معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان از ثبت پنج مورد اهدای عضو در این استان طی امسال تا کنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سیف ظهر امروز یکشنبه در اولین جلسه کارگروه دائمی اهدا عضو لرستان، اظهار داشت: عدم رضایت خانواده‌های افراد مرگ مغزی یکی از مهم‌ترین سدهای اهدا عضو است که ریشه در مسائل و مشکلات فرهنگی دارد.

وی تصریح کرد: جامعه ما باید به‌صورت کامل آگاه باشند که افراد مرگ مغزی تأیید شده به زندگی باز نخواهند گشت و بهتر است با اهدا عضو در این شرایط حیات را به افراد نیازمند بخشید.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان، اظهار کرد: نبود هماهنگ‌کننده مرکزی و زیرساخت‌های فنی و علمی در کنار مشکلات فرهنگی دیگر مشکلات این مسیر هستند.

سیف با اعلام میانگین ۱۱ مورد اهدا عضو به‌ازای هر یک میلیون نفر در کشور، گفت: این میانگین در استان ما شش مورد به‌ازای یک میلیون نفر است که می‌طلبد با فعالیت بیشتر آن را ارتقا دهیم.

وی عنوان کرد: در کشور ما ۲۷ هزار نفر در صف اهدای عضو قرار دارند و این در شرایطی است که از تعداد سه‌هزارنفری که در سال به شرایط اهدا عضو می‌رسند تنها هزار نفر عضو اهدا می‌کنند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان، تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون پنج مورد اهدا عضو در استان داشته‌ایم که از خانواده‌های ایشان تشکر می‌کنیم.

سیف، ادامه داد: این در شرایطی است که در سال گذشته تنها ۹ مورد اهدا عضو در استان انجام شد و با روندی که در پیش داریم انتظار داریم این آمار در پایان سال جاری بهتر شود.

وی تصریح کرد: برای نهادینه‌کردن فرهنگ اهدا عضو باید تمامی دستگاه‌های اجرایی تلاش و همکاری کنند.

کد مطلب 6918122

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