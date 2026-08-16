ثبت ۵ مورد اهدای عضو در لرستان طی امسال

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سیف ظهر امروز یکشنبه در اولین جلسه کارگروه دائمی اهدا عضو لرستان، اظهار داشت: عدم رضایت خانوادههای افراد مرگ مغزی یکی از مهمترین سدهای اهدا عضو است که ریشه در مسائل و مشکلات فرهنگی دارد.
وی تصریح کرد: جامعه ما باید بهصورت کامل آگاه باشند که افراد مرگ مغزی تأیید شده به زندگی باز نخواهند گشت و بهتر است با اهدا عضو در این شرایط حیات را به افراد نیازمند بخشید.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان، اظهار کرد: نبود هماهنگکننده مرکزی و زیرساختهای فنی و علمی در کنار مشکلات فرهنگی دیگر مشکلات این مسیر هستند.
سیف با اعلام میانگین ۱۱ مورد اهدا عضو بهازای هر یک میلیون نفر در کشور، گفت: این میانگین در استان ما شش مورد بهازای یک میلیون نفر است که میطلبد با فعالیت بیشتر آن را ارتقا دهیم.
وی عنوان کرد: در کشور ما ۲۷ هزار نفر در صف اهدای عضو قرار دارند و این در شرایطی است که از تعداد سههزارنفری که در سال به شرایط اهدا عضو میرسند تنها هزار نفر عضو اهدا میکنند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان، تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون پنج مورد اهدا عضو در استان داشتهایم که از خانوادههای ایشان تشکر میکنیم.
سیف، ادامه داد: این در شرایطی است که در سال گذشته تنها ۹ مورد اهدا عضو در استان انجام شد و با روندی که در پیش داریم انتظار داریم این آمار در پایان سال جاری بهتر شود.
وی تصریح کرد: برای نهادینهکردن فرهنگ اهدا عضو باید تمامی دستگاههای اجرایی تلاش و همکاری کنند.
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