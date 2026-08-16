به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، اولین جلسه از فصل جدید «نشست های نقد حضوری» کانون ملی منتقدان تئاتر ایران با همکاری مجموعه تئاتر شهر بعد از یک سال وقفه، ساعت ۱۷ تا ۱۹ روز سه شنبه بیست وهفتم مرداد ماه با برپایی جلسه نقد و بررسی نمایش «آتش سوزی‌ها» به نویسندگی وجدی معود، ترجمه محمدرضا خاکی و کارگردانی مرتضی میرمنتظمی در تالار مشاهیر تئاتر شهر پیش روی مخاطبان قرار می گیرد.

در این جلسه که ورود علاقه مندان به آن آزاد است، سعید محبی منتقد، پژوهشگر و عضو کانون ملی منتقدان تئاتر ایران به عنوان مجری و گرداننده برنامه با همراهی رحمت امینی مدرس، پژوهشگر، نویسنده، کارگردان و منتقد تئاتر و منوچهر اکبرلو پژوهشگر، نویسنده، مدرس و منتقد تئاتر به ارائه نقطه نظرات خود درباره نمایش «آتش سوزی‌ها» می پردازند.

نمایش «آتش سوزی‌ها» از جمله آثار پرمخاطب تئاتر شهر است که این روزها در تالار اصلی مجموعه روی صحنه رفته است.

(به ترتیب ورود به صحنه): ستاره پسیانی، عباس جمالی، ریما رامین فر، رضا بهبودی، علیرضا جعفری، فرنوش نیک اندیش، محمدعلی ابراهیمی، فرزانه میدانی، کوثر میرزانژاد، اکبر سلمانی، مهشید زبردست، هادی احمدی و بهرام ابراهیمی بازیگران این اثر نمایشی هستند.