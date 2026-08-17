چند انتصاب جدید در جشنواره عروسکی تهران-مبارک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، طی احکامی از سوی پوپک عظیم‌پور تبریزی دبیر بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک، زهره بهروزی‌نیا به عنوان قائم‌مقام، سرگل اسلامیان به عنوان مدیر اجرایی و حسن جودکی به عنوان مشاور اجرایی و برنامه‌ریزی جشنواره منصوب شدند.

زهره بهروزی‌نیا، کارگردان، نویسنده و مدرس دانشگاه، از فعالان حوزه نمایش عروسکی است. او عضو هیئت علمی دانشگاه هنر ایران است و در زمینه‌های کارگردانی، نویسندگی، آموزش و پژوهش در حوزه هنرهای نمایشی و نمایش عروسکی فعالیت دارد.

سرگل اسلامیان، طراح، کارگردان و مدرس دانشگاه است که در زمینه کارگردانی، ساخت مستند و تولید آثار نمایشی عروسکی به فعالیت حرفه‌ای مشغول است.

حسن جودکی، کارگردان و مدیر اجرایی، از مدیران حوزه تئاتر است و در سمت‌هایی همچون معاون اداری‌مالی و معاون اجرایی تئاتر شهر فعالیت داشته است. همچنین مشاور هنری و مدیر اجرایی جشنواره‌های مختلف تئاتر بوده است. او در سال ۱۴۰۴ سرپرستی تئاتر شهر را بر عهده داشته است.

بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک به دبیری پوپک عظیم‌پور تبریزی، مهر ۱۴۰۵ در تهران برگزار خواهد شد.