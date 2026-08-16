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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۴

با هدف توسعه ارائه خدمات به این هموطنان صورت گرفت؛

مدیرعامل بانک تجارت میزبان نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی در مجلس

مدیرعامل بانک تجارت میزبان نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی در مجلس

مدیرعامل بانک تجارت و نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای به بررسی راهکارهای توسعه ارائه خدمات به این هموطنان پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، دکتر اخلاقی در این دیدار که به میزبانی این بانک برگزار شد، با تأکید بر اهمیت ارائه خدمات بانکی مطلوب و تکریم ارباب‌رجوع، آمادگی کامل بانک تجارت را برای گسترش همکاری با جامعه مسیحیان آشوری و کلدانی اعلام کرد.

مدیرعامل بانک تجارت در این دیدار با بیان اینکه تعامل سازنده با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و پیگیری موضوعات مورد توجه آنان همواره از اولویت‌های ما بوده است گفت: اقلیت‌های دینی بخشی جدایی‌ناپذیر از ملت بزرگ ایران هستند و ما مفتخریم که بهعنوان یکی از بانک‌های بزرگ کشور، در خدمت این هموطنان هستیم.

در ادامه "شارلی انویه تکیه" که نمایندگی هموطنان آشوری ساکن در ۱۶ استان کشور با بیشترین تمرکز جمعیتی در ارومیه را در مجلس شورای اسلامی بر عهده دارد، به تشریح موضوعات مرتبط با امور بانکی کلیساهای سراسر کشور پرداخت.

پس از این دیدار، همچنین نشستی با حضور نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی در مجلس، نورعی مشاور مدیرعامل در امور مجلس شورای اسلامی و واحدی مدیر شعبه مستقل مرکزی با هدف بررسی عملیاتی راهکارهای ارائه خدمات بانکی در محل شعبه مرکزی بانک تجارت برگزار شد.

کد مطلب 6918194

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