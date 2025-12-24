به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان هرمزگان به ریاست احمد نفیسی، قائممقام استاندار و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان برگزار شد.
در این نشست، دستورکارهایی از جمله ارائه گزارش طرح اجتماعی پلیس در حوزه مواد مخدر توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر، بررسی آسیبها و راهکارهای فضای مجازی توسط پلیس فتا، ارائه گزارش تفاهمنامههای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، ارائه گزارش آسیبهای حوزه فضای مجازی و مواد مخدر توسط جوانان عضو و همچنین ارائه شیوهنامه تور استانی گردشگری و توسعه مشارکت اجتماعی دانشجویان توسط دبیر جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
احمد نفیسی در این جلسه با تأکید بر ضرورت مشارکت جوانان در تصمیمات استانی اظهار کرد: جوانان سرمایههای ملی استان و کشور هستند و حضور مؤثر آنان در فرآیندهای اجتماعی و فرهنگی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به برگزاری رویداد «جوان برتر» افزود: ثبتنام این رویداد در حال انجام است و فرصتی مناسب برای جوانان توانمند به شمار میرود تا تواناییها و ظرفیتهای خود را در سطح ملی معرفی کنند؛ از همه جوانان استان دعوت میکنیم در این رویداد مشارکت داشته باشند.
قائممقام استاندار و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: ما بهعنوان نهادهای دولتی و مردمی وظیفه داریم تعامل دوطرفه با نسل جوان داشته باشیم و در راستای تقویت روحیه، انگیزه و نشاط اجتماعی آنان اهتمام ویژهای به خرج دهیم.
