خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در روزگاری که رسانه‌ها میدان اصلی نبرد روایت‌ها شده‌اند، یاد و نام حضرت زینب (س) بیش از هر زمان دیگری معنا پیدا می‌کند. بانویی که نه در حاشیه، بلکه در متن تاریخ ایستاد؛ در میانه خون و اسارت، پرچم حقیقت را به دوش کشید و صدای حسین (ع) را از دشت نینوا تا همیشه تاریخ ماندگار کرد.

در همین زمینه، با حجت‌الاسلام رضا دیلمی، معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی گلستان، به گفتگو پرداختیم تا از منظر وی، ابعاد تمدنی و الگویی شخصیت حضرت زینب (س) را واکاوی کنیم.

رضا دیلمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه حضرت زینب کبری (س) در تاریخ اسلام اظهار کرد: حضرت زینب (س) تنها یک بانوی بزرگ در تاریخ نیست، بلکه الگوی کامل زن مسلمان در تراز تمدن اسلامی است. ایشان نماد عقلانیت، عفاف، ایمان و بصیرت است که توانست در میدان سخت‌ترین بحران‌ها، حقیقت را حفظ و از ارزش‌های الهی دفاع کند.

وی افزود: زینب کبری (س) در مکتب اسلام، تجلی زن مؤمنِ آگاه است؛ زنی که نه در حاشیه، بلکه در متن تاریخ ایستاد. او در کنار ایمان و عفت، با تحلیل و بصیرت دینی خود، نقش محوری در تبیین قیام عاشورا ایفا کرد و علمدار و اسوه جهادگرِ میدان روایت شد.

شناخت دقیق صحنه؛ راز عظمت زینب کبری (س)

دیلمی با تأکید بر اینکه شناخت عمیق حضرت زینب (س) از صحنه عاشورا عامل اصلی عظمت وی بود، گفت: زینب کبری (س) تنها راوی نبود، بلکه کنشگر آگاه میدان بود. ایشان به‌خوبی تشخیص داد که پس از عاشورا، میدان شمشیر، جای خود را به میدان تبیین می‌دهد و باید با زبان گویای حقیقت، جنگ روایت‌ها را رهبری و مدیریت کند.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به ویژگی «بصیرت و لحظه‌شناسی» حضرت زینب (س) افزود: در هنگامی که دشمن با قدرت ظاهری خود به‌دنبال تحریف واقعه بود، زینب کبری (س) با ایمان و منطق و بیان مؤثر خود، معادلات دشمن را برهم زد. وی در برابر ابن زیاد و یزید، بدون هیچ ترس و تزلزلی، با کلامی الهی و استوار سخن گفت و چهره نفاق را افشا کرد.

تبیین پیام عاشورا و تثبیت حافظه تاریخی امت

دیلمی خاطرنشان کرد: یکی از بزرگ‌ترین اقدامات حضرت زینب (س)، تبیین و انتقال پیام عاشورا در دوران اسارت بود. او اجازه نداد خون شهیدان در سکوت و با جنگ روانی و شناختی دشمن، دفن شود. خطبه‌های روشنگرانه ایشان در کوفه و شام، پایه‌های حکومت باطل را لرزاند و افکار عمومی را بیدار کرد.

وی ادامه داد: اقدام دیگر حضرت زینب (س) حضور آگاهانه در زیارت اربعین بود. این حرکت معنوی و تمدنی، به معنای ثبت قیام عاشورا در حافظه امت اسلامی بود تا تاریخ بداند پیام توحیدی و خون حق هیچ‌گاه فراموش نمی‌شود. زینب کبری (س) با این اقدام، مفهوم “یادآوری تاریخی” را در فرهنگ اسلام ناب، نهادینه کرد.

زن در گفتمان اسلام ناب، در متن حوادث است



معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی گلستان با بیان اینکه حضرت زینب (س) چهره حقیقی زن در گفتمان اسلام ناب را به جهان نشان داد، گفت: در فرهنگ زینبی، زن نه گوشه‌نشین است و نه منفعل. وی در متن تحولات اجتماعی و سیاسی حضور دارد، اما با حفظ کرامت، عفت و عقلانیت. زینب کبری (س) در قلب میدان مبارزه و جهاد ایستاد و نشان داد زن مسلمان می‌تواند مظهر قدرت نرم، ایمان و تربیت توحیدی باشد.

وی افزود: حضرت زینب (س) با روشنگری و تبیین خود، دشمن را در کاخ قدرتش تحقیر کرد. او به همه نشان داد که قدرت حقیقی نه در شمشیر و ثروت، بلکه در آگاهی، ایمان و صداقت و اعتقاد به سنت‌های الهی است. از همین‌رو، تاریخ بشریت به وی افتخار می‌کند.

بازخوانی الگوی زینبی در عصر جنگ شناختی

دیلمی با اشاره به ضرورت بازخوانی الگوی زینبی در شرایط امروز جامعه تأکید کرد: امروز ما نیز درگیر جنگی تمام‌عیار هستیم، اما نه با شمشیر، بلکه در میدان ادراک و روایت. دشمن تلاش می‌کند باورهای دینی و ارزش‌های الهی را تحریف کند. در چنین شرایطی، جامعه اسلامی باید با تکیه بر الگوی زینب کبری (س)، به تولید روایت‌های برتر و درست بر اساس آموزه‌های تحول آفرین اسلام ناب بپردازد.

وی افزود: زن مسلمان امروز باید روایتگر ایمان، امید و آگاهی در سنگر مقدس خانواده و اجتماع باشد. همان‌گونه که زینب کبری (س) با زبان فصیح خود حقیقت را زنده کرد، بانوان مؤمن امروز نیز باید با قلم، رسانه و تربیت نسل آینده، پیام عدالت و مقاومت را زنده نگه دارند.

زینب (س)؛ از اسارت تا عزت

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی گلستان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: در ظاهر، حضرت زینب (س) اسیر بود، اما در حقیقت او آزادترین انسان زمان خود بود. اسارت برای او پایان نبود، بلکه آغاز رسالتش بود. وی در اسارت، کاخ ظلم را لرزاند و با بیان خود، پیروزی ظاهری یزید را به شکست حقیقی تبدیل کرد.