اعلام تمهیدات ترافیکی مراسم چهلمین روز ‌تشییع امام شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسوی پور، ضمن تسلیت و گرامیداشت مراسم چهلمین روز تشییع و تدفین قائد شهید امت حضرت آیت‌ الله‌العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای(قدس سره) از اجرای طرح و اعمال محدودیت های انتظامی-ترافیکی ویژه و هماهنگی پلیس با سایر مبادی ذیربط نسبت به تامین نظم و ایمنی برگزاری این مراسم که از ساعت ۱۷ الی ۱۹ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) و معابر پیرامونی آن برگزار می‌شود خبر داد و گفت: بدین منظور محدودیت های تردد در سه مرحله به اجرا گذاشته می‌شود «مرحله اول» محدودیت های ترافیکی از سمت شرق خیابان قنبرزاده، جنوب خیابان شهید بهشتی، غرب خیابان پاکستان و از سمت شمال بزرگراه شهید حکیم است.

وی در ادامه افزود: مرحله دوم محدودیت های ترافیکی از سمت شرق خیابان سهروردی، جنوب خیابان شهید مطهری، غرب بزرگراه شهید مدرس و از سمت شمال بزرگراه شهید سلیمانی است.

سردار موسوی پور مرحله سوم محدودیت های ترافیکی را نیز از سمت شرق خیابان شریعتی، جنوب خیابان شهید مطهری، غرب خیابان ولیعصر (عج) و از سمت شمال بزرگراه شهید سلیمانی اعلام کرد.

وی در ‌ادامه افزود: ممنوعیت های توقف نیز در خیابان قنبرزاده «مسیر شمال به جنوب» از خیابان بهشتی تا بزرگراه شهید سلیمانی، خیابان شهید بهشتی از تقاطع قنبر زاده تا خیابان پاکستان، بزرگراه شهید سلیمانی از پل بزرگراه شهید مدرس تا خیابان شهید قنبر زاده در مسیر «غرب به شرق» است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه خاطر نشان کرد: به منظور سهولت حضور شهروندان، که قصد شرکت در این مراسم با شکوه را دارند پیش بینی چینش محل توقف اتوبوس ها در پارکینگ های چهل سرا و گلگشت جهت توقف اتوبوس های شرکت واحد است و در صورت تکمیل پارکینگ های اعلامی از ظرفیت خیابان شهید بهشتی حد فاصل شریعتی تا قنبر زاده در «هر دو مسیر» خط ویژه و عادی، طول خیابان شهید مفتح «شمال به جنوب» حدفاصل خیابان شهید بهشتی وخیابان شهید مطهری «به صورت یک لاین»، خیابان علی اکبری از خیابان شهید مطهری تا خیابان شهید بهشتی، خیابان شریعتی «ضلع غربی» حدفاصل خیابان شهید مطهری تا خیابان شهید بهشتی استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: نکته مهم آنکه اعمال ممنوعیت تردد اتوبوس های شرکت واحد از ساعت ۱۵ روز اجرای مراسم در مسیر «غرب به شرق» خیابان شهید بهشتی با پیش بینی مسیر جایگزین توسط مسئولین اتوبوسرانی در نظر گرفته شده است.

سردار موسوی پور با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی توسط موتورسیکلت‌سواران اظهار کرد: کلاه ایمنی«کلاه زندگی» مهم‌ترین سپر دفاعی در برابر صدمات ناشی از حوادث رانندگی است. استفاده از کلاه ایمنی استاندارد برای راننده و ترک‌نشین موتورسیکلت الزامی است و می‌تواند تا حد زیادی از شدت آسیب‌های جانی در هنگام وقوع تصادفات بکاهد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به ضرورت مدیریت تردد در روز برگزاری این مراسم به شهروندان تهرانی و همچنین مراجعه‌کنندگان توصیه کرد تا جایی که امکان‌ دارد از وسایل حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه «مترو، اتوبوس و تاکسی» استفاده کنند تا ضمن تسهیل در رفت‌وآمد از ایجاد ترافیک در معابر اطراف محل برگزاری مراسم جلوگیری شود.