املاک اوقافی با قراردادهای اجاره زمین کشاورزی قابل خرید و فروش نیست

مسلم محمودزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اینکه املاک اوقافی به تناسب وضعیت پرونده دارای قراردادهای اجاره متفاوتی هستند به عزیزانی که قصد خرید املاک اوقافی دارند توصیه می‌شود قبل از هر گونه اقدام به اداره اوقاف و امورخیریه مراجعه و وضعیت ملک را استعلام کنند.

وی ابراز کرد: در سال‌های اخیر برخی افراد بدون اطلاع از ضوابط و قوانین و مقررات اوقافی و بدون درنظر گرفتن جوانب شرعی در سطح شهرستان املاک زراعی را بصورت خودسرانه تغییر کاربری داده و یا خرید و فروش می نمایند که این اقدامات نه تنها از نظر قانونی بلکه از نظر شرعی نیز دارای اشکال و تخلف است.

رئیس اداره اوقاف کاشان تصریح کرد: در املاک اوقافی نوع قرارداد حق و حقوق یا منافع مستاجر را مشخص می کند که این موضوع در تخصص اداره اوقاف و امورخیریه بوده و ممکن است عدم توجه به این موضوع سبب تضییع حقوق موقوفه و وارد آمدن خسارت به افراد به اصطلاح خریدار شود که به همین دلیل متقاضیان می‌توانند با مراجعه به اداره و اخذ مشاوره رایگان وضعیت املاک مورد نظر و همچنین حقوق مربوط به مستاجر را بررسی نمایند.

وی خاطرنشان کرد: همشهریان محترم بدانند چنانچه ملک اوقافی به هر نحو در تملک آن‌ها در آمد الزاما بایستی دارای قرارداد اجاره مرتبط از سوی اداره اوقاف و امور خیریه و یا متولیان قانونی باشند و صرف قولنامه فی مابین و فقدان قرارداد اجاره مربوطه هیچ رسمیتی نخواهد داشت که این موضوع به دلیل نااگاهی متاسفانه سبب تضییع حقوق افراد زیادی و تشکیل پرونده در مراجع قضایی شده است.

محمودزاده افزود: در سال‌های اخیر برخی افراد بدون در نظر گرفتن نوع قرارداد در محدوده شهر کاشان،نیاسر ، قمصرو برخی روستاها به ویژه روستای علی اباد مشهداردهال اقدام به تغییر کاربری املاک کشاورزی و حتی خرید و فروش ملک با عنوان قرارداد زمین کشاورزی می نمایند که موجب بروز خسارت و تضییع حقوق افراد به اصطلاح خریدار و همچنین موقوفه و تشکیل پرونده در مراجع قضایی شده است.

وی گفت: کاشان دارای ۲۴۰۵ موقوفه و ۹۵۷۰ رقبه وقفی است که حدود نیمی از این رقبات کشاورزی است.