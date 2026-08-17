برنامه تیم ملی بسکتبال برای پنجره چهارم انتخابی جام جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم رقابت های بسکتبال انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ از شهریور با برگزاری دیدارهای پنجره چهارم در قاره آسیا آغاز می شود. در این مرحله از مسابقات، تیم ملی بسکتبال ایران دیدارهای خود را در قالب گروه E و طی سه پنجره (چهارم، پنجم و ششم) برابر تیم های استرالیا، نیوزیلند و فیلیپین پیگیری کند.

دیدارهای تیم ملی بسکتبال در پنجره چهارم ۶ و ۸ شهریور به ترتیب برابر نیوزیلند و فیلیپین برگزار خواهد شد. طبق برنامه، بسکتبال ایران باید میزبان نیوزلند در این دیدار باشد اما امتیاز این دیدار خانگی از تیم ایران سلب شده است.

بر این اساس، هر دو دیدار تیم ملی بسکتبال در پنجره چهارم انتخابی جام جهانی به میزبانی فیلیپین و در مانیل برگزار خواهد شد. برای انجام این دو دیدار، تیم ملی بسکتبال جمعه پیش رو (۳۰ مرداد) عازم فیلیپین می شود تا بتواند قبل از ورود رسمی به پنجره چهارم، برگزارکننده دیدار تدارکاتی باشد.

همزمان با ایران و نیوزیلند، تیم های سوریه و اردن هم در مانیل حضور دارند تا دیدارهای خود در پنجره چهارم را برگزار کنند. فدراسیون بسکتبال در تلاش است پیش از دیدار ۶ شهریور، شرایط دیدار تدارکاتی با یکی از دو تیم و احتمالا سوریه را فراهم شود. شاید هم یکی از تیم های باشگاهی فیلیپین گزینه دیدار تدارکاتی شود.

تیم ملی بسکتبال با هدایت سوتیریس مانولوپولوس در پنجره چهارم انتخابی جام جهانی شرکت می کند. این تیم مرحله نخست انتخابی جام جهانی را با صدرنشینی در گروه C به پایان رساند.

ملی پوشان بسکتبال ایران در این مرحله از مسابقات تنها مقابل اردن در دیدار رفت برابر این تیم که اسفند سال گذشته در بیروت برگزار شد، متحمل شکست شد اما در سایر دیدارهای رفت و برگشت برابر عراق، سوریه و اردن (دیدار برگشت) به برتری دست یافت و اینگونه با ۱۱ امتیاز به کار خود در مرحله نخست انتخابی جام جهانی پایان داد.