میزبانی بسکتبال ایران در پنجره چهارم انتخابی جام جهانی هم سلب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مرحله نخست رقابت های بسکتبال انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ در قاره آسیا که طی ۳ پنجره برگزار شد، تیم ملی بسکتبال ایران به عنوان صدرنشین گروه C راهی مرحله دوم این مسابقات شد.

در این مرحله از مسابقات، تیم ملی بسکتبال ایران باید دیدارهای خود را در قالب گروه E و طی سه پنجره (چهارم، پنجم و ششم) برابر تیم های استرالیا، نیوزیلند و فیلیپین پیگیری کند. این در حالی است که برای پنجره اول از این مرحله از مسابقات، تیم ملی بسکتبال ایران حق استفاده از امتیاز میزبانی خود را ندارد.

طبق برنامه اعلام شده از سوی فیبا، تیم ملی بسکتبال ایران در اولین پنجره از مرحله دوم انتخابی جام جهانی که پنجره چهارم این مسابقات به حساب می آید، باید ۶ شهریور با نیوزیلند دیدار داشته باشد و ۸ شهریور هم رو در روی فیلیپین قرار بگیرد.

برای دیدار با نیوزیلند که نخستین دیدار تیم ملی بسکتبال در مرحله دوم انتخابی جام جهانی به حساب می آید، بسکتبال ایران میزبان است اما فیبا به خاطر جنگ های اخیر و شرایط خاورمیانه، این امتیاز را از ایران سلب کرده است. طبق تصمیم فیبا، دیدار برابر نیوزیلند در فیلیپین به عنوان کشور ثالث برگزار خواهد شد.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که فیبا، در مرحله نخست انتخابی جام جهانی هم تمام امتیازات میزبانی تیم ملی بسکتبال ایران را لغو کرد که اینگونه دیدارهای پنجره نخست برابر عراق در بیروت برگزار شد، دیدار رفت برابر اردن در قالب پنجره نخست هم به میزبانی بیروت برگزار شد و دیدار رفت برابر سوریه هم که با ۴ ماه تاخیر و پیش از پنجره سوم برگزار شد، در امان انجام شد. هر دو دیدار برگشت برابر اردن و سوریه هم به میزبانی امان به سرانجام رسی.

بدین ترتیب، فیبا برای چهارمین پنجره متوالی اقدام به سلب امتیاز میزبانی از تیم ملی بسکتبال ایران کرده است اما هنوز در مورد وضعیت میزبانی ایران در پنجره های پنجم و ششم تصمیمی اتخاذ نشده است.

برنامه کامل دیدارهای تیم ملی بسکتبال ایران در مرحله دوم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ به این شرح است:

پنجره چهارم

جمعه ۶ شهریور

* ایران - نیوزیلند

یکشنبه ۸ شهریور

* ایران - فیلیپین

پنجره پنجم

جمعه ۶ آذر

* ایران - استرالیا

دوشنبه ۹ آذر

* ایران - فیلیپین

پنجره ششم

پنجشنبه ۶ اسفند

* ایران - نیوزیلند

یکشنبه ۹ اسفند

* ایران - استرالیا

در پایان مرحله دوم انتخابی مسابقات بسکتبال جام جهانی ۲۰۲۷، ۳ تیم برتر هر یک از گروه های E و F و تیم برتر چهارم در بین ۲ گروه، راهی جام جهانی ۲۰۲۷ بسکتبال در قطر خواهند شد.