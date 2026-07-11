کار بزرگ تیم ملی بسکتبال مقابل سوریه و اردن/۲ مرحله پوست اندازی داشتیم

جواد داوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان کار تیم ملی بسکتبال در مرحله نخست رقابت های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ که با ۵ برد و یک باخت و صدرنشینی گروه C همراه بود، گفت: تیم ملی بسکتبال در حالی این مرحله از مسابقات را تمام کرد که به خاطر شرایط منطقه و تصمیمات فیبا، از امتیاز میزبانی محروم بود ضمن اینکه در میانه راه با جنگ رمضان هم مواجه شد که روی روند حرکتی تیم تاثیرگذار بود.

وی با یادآوری اینکه تیم ملی بسکتبال پیش از حضور در پنجره دوم انتخابی جام جهانی (اسفند ۱۴۰۴) برگزارکننده اردویی تدارکاتی در قطر بود سپس عازم بیروت شد تا در این پنجره حاضر شود، گفت: آن بازی تحت تاثیر برخی شرایط برگزار شد که باعث از دست رفتن نتیجه شد. بعد از آن هم به خاطر حمله صهیونی - آمریکایی، درگیر جنگ رمضان شدیم طوریکه دیدار دوم پنجره دوم لغو شد.

رئیس فدراسیون بسکتبال ادامه داد: بعد از پایان جنگ و با وجود آسیب هایی که متحمل شده بودیم، اردوی تیم ملی را با حضور سرمربی یونانی تشکیل دادیم. دیدار معوقه برابر سوریه را هم در شرایطی برگزار کردیم که تیم ملی هیچ دیدار تدارکاتی نداشت و صرفا با تمرین آماده رویارویی با حریفانش شده بود. با این حال این دیدار را بردیم و دیدارهای برگشت برابر اردن و سوریه در پنجره سوم را هم با برد تمام کردیم.

داوری یادآور شد: دیدار برابر سوریه اهمیت زیادی برای مان داشت چون عملکرد بازیکنان و نتیجه رقابت آنها می توانست روی هر دو دیدار پنجره سوم تاثیرگذار شود. با این حال و با وجود شرایط خوبی که سوریه داشت، بازیکنان مان برنده رقابت با این تیم شدند و در دیدار برگشت هم این برتری را تکرار کردند همانطور که در دیدار برگشت برابر اردن نشان دادند که باخت پنجره دوم، به خاطر شرایط خاص آن زمان بوده است.

وی با تاکید بر عملکرد قابل تیم ملی بسکتبال در دیدار معوقه پنجره دوم و ۲ دیدار پنجره سوم گفت: سوریه سرمایه گذاری خوبی روی بسکتبال خود انجام داده و حتی با جذب بازیکنان تبعه، قدرت تیمی اش را هم تقویت کرده است. اردن هم سابقه زیادی در بسکتبال دارد، بازیکن تبعه درترکیبش دارد با این حال و با وجودیکه از امتیاز میزبانی برخوردار بود، بازنده شد. عملکرد ملی پوشان بسکتبال که در شرایط جنگ و بدون بازی تدارکاتی مهیای این سه دیدار شدند، کاملا قابل قبول است. آنها کار بزرگی انجام دادند به خصوص با پوست اندازی که در تیم ایجاد شده است.

داوری در این زمینه تاکید کرد: طی این مدت تیم ملی بسکتبال دو مرحله پوست اندازی داشته است، مرحله اول به خاطر جوانگرایی و لزوم تغییر در ترکیب تیم ملی انجام شد اما مرحله دوم کاملا خارج از برنامه و به خاطر کناره گیری بازیکنانی مانند بهنام یخچالی، محمد امینی و سینا واحدی انجام شد. این موضوع ترکیب تیم ملی را دستخوش تغییراتی کرد با این حال ترکیب جدید خیلی خوب عمل کرد.

رئیس فدراسیون بسکتبال با اشاره به همگروهی تیم ملی ایران با استرالیا، نیوزیلند و فیلیپین در مرحله دوم انتخابی جام جهانی، این موضوع را یادآور شد که برای پنجره چهارم و دیدار با نیوزیلند، همچون مرحله نخست و پنجره های اول و دوم، فیبا امتیاز میزبانی را از ایران گرفته و قرار است دیدار با این تیم در فیلیپین برگزار شود.

داوری با تاکید بر اهمیت دیدارهای مرحله دوم انتخابی جام جهانی برای کسب سهمیه گفت: البته هنوز در مورد امتیاز میزبانی پنجره های پنجم و ششم تصمیم گیری نشده است. امیدوار هستیم در این پنجره ها دوباره محروم از امتیاز میزبانی نشویم. در عین حال روی چگونگی آماده سازی تاکید زیادی داریم. حدود دوماه تا آغاز مرحله دوم فاصله داریم. ملی پوشان بعد از کمی استراحت وارد اردو می شوند تا تمرینات شان را از سر بگیرند.

وی در مورد مانولوپولوس که همراه با تیم ملی بسکتبال به ایران بازنگشت و زمان بازگشت او گفت: مانولوپولوس در اردن ماند تا در رقابت های غرب آسیا کنار تیم جوانان باشد. بعد از اتمام این مسابقات، او به تعطیلات احتمالا دو هفته ای می رود سپس به ایران باز میگردد تا اردوی تیم ملی را پیگیری کند. قبل از بازگشت مانولوپولوس اما تیم ملی زیر نظر مربیان ایرانی وارد اردو می شود.

رئیس فدراسیون بسکتبال در مورد پیش بینی دیدارهای تدارکاتی برای دیدارهای تعیین کننده مرحله دوم انتخابی جام جهانی تصریح کرد: قطعا مهیا کردن شرایط برای دیدار تدارکاتی در برنامه است. برای سه دیدار اخیر هم رایزنی هایی داشتیم تا تیم ملی بتواند دیدار تدارکاتی داشته باشد اما مذاکره با هر کشوری بنا به دلایلی به نتیجه نرسید. برای این پنجره اما توان و جدیت بیشتری در پیگیری موضوع خواهیم داشت چون هر بازی در نتیجه نهایی برای کسب سهمیه جهانی تعیین کننده است.

داوری همچنین با اشاره به حضور رایان صالحی به عنوان یک بازیکن ایرانی الاصل ساکن آمریکا در ترکیب تیم ملی بسکتبال برای دیدارهای اخیر، بر پیگیری وضعیت دیگر بازیکنان با شرایط مشابه برای پیوستن به این تیم تاکید کرد و گفت: تقویت ترکیب تیم به خصوص با توجه به پوست اندازی های انجام شده در برنامه است. در این راستا به بهره گیری از بازیکنانی که اصالت ایرانی دارند یا به نوعی مرتبط با کشورمان هستند، توجه زیادی داریم.

وی در این زمینه افزود: بازیکنانی داریم که پدر و مادر ایرانی دارند و ساکن دیگر کشورها هستند، بازیکنان دورگه ای هم داریم که پدر یا مادرشان ایرانی هستند. وضعیت این بازیکنان را پیگیری می کنیم و اگر مشکلی برای همراهی تیم ملی ایران نداشته باشند، به سرمربی معرفی می شوند تا از نظر فنی ارزیابی شوند. جذب رایان صالحی به همین طریق انجام شد. در مورد این بازیکن البته صمد نیکخواه بهرامی هم کمک حال مان بود. در هر صورت برای تقویت ترکیب تیم ملی، از هر بازیکنی که شرایط لازم را داشته باشد، بهره خواهیم گرفت.

رئیس فدراسیون بسکتبال همچنین در مورد بازی های آسیایی و حضور این رشته در هر دو بخش مردان و زنان گفت: در بسکتبال سه نفره، باتیم مردان و زنان خود و در رده سنی زیر ۲۳ سال در بازی ها شرکت می کنیم. این اولین حضور زنان در این بازی ها است بنابراین در مورد پیش بینی عملکردشان باید کمی محتاط صحبت کنیم. در مورد تیم سه نفره و پنج نفره مردان به طبع به دنبال بهترین نتیجه گیری هستیم. البته که در تیم ملی با توجه به پوست اندازی های صورت گرفته، نتیجه گیری سخت تر از همیشه است اما هدف است.