اردبیل بر سکوی نخست توسعه گردشگری خارجی کشور ایستاد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم شجاعی اظهار کرد: نتایج ارزیابی عملکرد حوزه بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی در سال ۱۴۰۴، بیانگر استمرار رویکردهای هدفمند استانهای فعال در عرصه بینالمللی و میزان انطباق اقدامات آنان با سیاستها و دستورالعملهای ابلاغی معاونت گردشگری است.
وی افزود: در این ارزیابی، ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل همچون سال ۱۴۰۳ موفق شد رتبه نخست کشور را در میان اداراتکل استانی به خود اختصاص دهد؛ جایگاهی که تداوم آن، نشاندهنده ظرفیتسازی، برنامهریزی و پیگیری مستمر این استان در حوزه بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی است.
شجاعی ادامه داد: استانهای قزوین و آذربایجان شرقی نیز به ترتیب رتبههای دوم و سوم این ارزیابی را کسب کردند و در جمع استانهای پیشرو کشور در حوزه بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی قرار گرفتند.
مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی با اشاره به اینکه این ارزیابی برای سومین سال متوالی و با مشارکت ۳۱ ادارهکل استانی از سوی دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی انجام شده است، اظهار کرد: این ارزیابی با هدف ایجاد همافزایی و همسویی میان استانها در سیاستها و اقدامات بازاریابی خارجی، شناخت دقیقتر وضعیت موجود هر استان و فراهمسازی زمینه اتخاذ راهبردهای مؤثر برای دستیابی به جایگاه مطلوب در بازارهای بینالمللی گردشگری صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: فرآیند ارزیابی در دو بخش اصلی بازاریابی و تبلیغات و در قالب ۹ شاخص اصلی و ۳۳ زیرشاخص فرعی انجام شد و علاوه بر این، با هدف تشویق و ایجاد انگیزه برای استانهای فعالتر در عرصه بینالمللی، بخش ویژهای نیز به عنوان «امتیاز ویژه» در نظر گرفته شد.
شجاعی درباره مهمترین معیارهای بخش ویژه این ارزیابی گفت: همکاری استانها در اجرای پروژههای اینفلوئنسر مارکتینگ و «گذر از مرزها»، اعلام آمادگی برای میزبانی، حضور و برگزاری رویدادهای بینالمللی، ارائه ایدههای خلاقانه در حوزه توسعه گردشگری خارجی و مشارکت در پروژههای تخصصی بینالمللی گردشگری، از جمله شاخصهای مهم این بخش بوده است.
وی با اشاره به دادهها و تحلیلهای استخراجشده از نتایج ارزیابی خاطرنشان کرد: میانگین انطباق عملکرد استانها با سیاستها و دستورالعملهای ابلاغی معاونت گردشگری در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۳ درصد برآورد شده است؛ رقمی که در تحلیل آن باید مجموعهای از شرایط اثرگذار بر فعالیتهای بینالمللی، از جمله تنشهای منطقهای، فشارهای بینالمللی و بیثباتیهای داخلی را نیز مورد توجه قرار داد.
مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی تأکید کرد: نتایج این ارزیابی صرفاً یک رتبهبندی نیست، بلکه میتواند به عنوان ابزاری برای شناخت دقیقتر ظرفیتها، کاستیها و فرصتهای پیشروی استانها در بازارهای بینالمللی مورد استفاده قرار گیرد.
شجاعی در پایان، واکاوی دقیق نتایج ارزیابی از سوی مدیرانکل استانها را ضروری دانست و گفت: شناسایی نقاط ضعف و چالشهای موجود و حرکت به سمت انطباق هرچه بیشتر عملکرد استانها با سیاستها و دستورالعملهای ابلاغی دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی، میتواند زمینهساز ارتقای شاخصهای عملکردی، تقویت حضور ایران در بازارهای هدف و تحقق اهداف توسعه گردشگری خارجی کشور باشد.
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