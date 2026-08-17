آیا عکس رنگی رحم بدون درد و بیهوشی ممکن است؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، وقتی پزشک زنان انجام عکس رنگی رحم را برای بررسی وضعیت رحم و لوله‌های رحمی تجویز می‌کند، یکی از اولین نگرانی‌هایی که در ذهن بسیاری از بانوان شکل می‌گیرد، درد و ناراحتی حین انجام این تصویربرداری است. تجربه‌های متفاوتی که در فضای مجازی درباره عکس رنگی رحم مطرح می‌شود نیز می‌تواند این نگرانی را بیشتر کند. اما آیا واقعاً انجام این تصویربرداری بدون درد امکان‌پذیر است؟ آیا می‌توان بدون تزریق داروی بیهوشی، عکس رنگی رحم را با کیفیت مناسب و دقت بالا انجام داد؟ پاسخ این سؤال برای بسیاری از بانوانی که به دنبال یک مرکز مناسب برای انجام HSG هستند، اهمیت زیادی دارد.

در سال‌های اخیر، تکنیک‌های جدید تصویربرداری و تجربه پزشکان متخصص باعث شده است روش‌هایی برای کاهش قابل توجه ناراحتی بیمار در زمان انجام HSG مورد استفاده قرار گیرد. عکس رنگی رحم بدون درد یکی از خدمات تخصصی مرکز رادیولوژی و سونوگرافی دکتر داریوش پورترکان در اهواز است؛ روشی که با استفاده از تکنیک اختصاصی، تجهیزات پیشرفته تصویربرداری و بدون تزریق داروی بیهوشی انجام می‌شود و هدف آن فراهم کردن تجربه‌ای آرام‌تر و راحت‌تر برای بانوان است.

مرکز رادیولوژی و سونوگرافی دکتر پورترکان؛ تصویربرداری تخصصی در اهواز

مرکز رادیولوژی و سونوگرافی دکتر داریوش پورترکان با بیش از ۴۰ سال سابقه فعالیت پزشکی، یکی از مراکز تخصصی تصویربرداری در اهواز است که خدمات متنوعی را برای بانوان، آقایان و کودکان ارائه می‌کند. دکتر داریوش پورترکان، متخصص رادیولوژی و سونوگرافی، تحصیلات پزشکی عمومی خود را در دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز و تخصص رادیولوژی و سونوگرافی را در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران به پایان رسانده‌اند. تجربه طولانی در حوزه تصویربرداری پزشکی و استفاده از تجهیزات مدرن، این مرکز را به یکی از مراکز شناخته‌شده تصویربرداری در استان خوزستان تبدیل کرده است. در کنار عکس رنگی رحم، خدمات تخصصی دیگری مانند سونوهیستروگرافی نیز در این مرکز ارائه می‌شود تا بیماران بر اساس نظر پزشک، امکان انجام بررسی‌های مورد نیاز خود را در یک مرکز تخصصی داشته باشند.

خدمات این مرکز تنها به تصویربرداری‌های مربوط به زنان محدود نمی‌شود. انواع خدمات رادیولوژی و تصویربرداری از جمله گرافی مجاری ادراری، عکس رنگی معده، عکس رنگی روده، ترانزیت روده، اسکنوگرام، عکس رنگی کلیه و مجاری ادراری، عکس رنگی مثانه و مجاری ادراری، عکس رنگی مری و حلق و سایر بررسی‌های تخصصی تصویربرداری نیز در این مرکز انجام می‌شود.

عکس رنگی رحم چیست و چرا انجام می‌شود؟

عکس رنگی رحم یا HSG یک روش تصویربرداری تشخیصی است که برای بررسی حفره رحم و وضعیت لوله‌های رحمی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش، مقدار مشخصی ماده حاجب از طریق دهانه رحم وارد رحم می‌شود و با استفاده از تصویربرداری با اشعه ایکس، مسیر حرکت ماده حاجب در رحم و لوله‌های فالوپ بررسی می‌شود.

یکی از مهم‌ترین کاربردهای عکس رنگی رحم، بررسی باز یا بسته بودن لوله‌های رحمی است. بسته بودن یک یا هر دو لوله فالوپ می‌تواند یکی از عوامل مؤثر در ناباروری باشد؛ به همین دلیل پزشک متخصص زنان ممکن است در جریان بررسی علت ناباروری، انجام HSG را تجویز کند.

علاوه بر بررسی لوله‌ها، عکس رنگی رحم می‌تواند اطلاعاتی درباره شکل و ساختار حفره رحم و برخی ناهنجاری‌های آن در اختیار پزشک قرار دهد. بنابراین این تصویربرداری در بسیاری از موارد بخشی از روند بررسی و تشخیص مشکلات باروری در بانوان است.

چرا بسیاری از بانوان از انجام عکس رنگی رحم نگران هستند؟

روش انجام HSG باعث شده است بسیاری از بانوان پیش از مراجعه، نگرانی‌هایی درباره درد آن داشته باشند. ورود کاتتر از طریق دهانه رحم و عبور ماده حاجب می‌تواند در برخی افراد با احساس فشار، گرفتگی یا درد شبیه دردهای قاعدگی همراه باشد. البته شدت این احساس در همه افراد یکسان نیست و به شرایط جسمی، حساسیت فرد، وضعیت رحم و لوله‌ها و تکنیک انجام تصویربرداری نیز بستگی دارد.

همین نگرانی باعث شده است برخی بانوان انجام عکس رنگی رحم را به تعویق بیندازند یا حتی از انجام آن خودداری کنند؛ در حالی که این بررسی در صورت تجویز پزشک می‌تواند اطلاعات مهمی درباره وضعیت رحم و لوله‌های رحمی ارائه دهد و به انتخاب مسیر درمان کمک کند.

به همین دلیل، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مراجعه‌کنندگان این است که آیا می‌توان HSG را با حداقل ناراحتی و بدون استفاده از داروی بیهوشی انجام داد؟

عکس رنگی رحم بدون بیهوشی؛ رویکرد متفاوت در کلینیک دکتر پورترکان

در برخی مراکز برای کاهش درد و اضطراب بیمار، از داروهای آرام‌بخش یا بیهوشی استفاده می‌شود. اگرچه این روش می‌تواند احساس درد بیمار را کاهش دهد، اما استفاده از داروهای بیهوشی یا آرام‌بخش می‌تواند با عوارض و محدودیت‌هایی همراه باشد و بیمار را برای مدتی نیازمند مراقبت و استراحت پس از انجام تصویربرداری کند.

از طرف دیگر، هوشیاری و همکاری بیمار در زمان انجام عکس رنگی رحم می‌تواند در روند تصویربرداری اهمیت داشته باشد. به همین دلیل، حذف بیهوشی و استفاده از تکنیک مناسب برای کاهش ناراحتی بیمار می‌تواند رویکرد مطلوبی باشد.

در مرکز رادیولوژی و سونوگرافی دکتر داریوش پورترکان در اهواز، عکس رنگی رحم بدون درد و بدون بیهوشی با استفاده از تکنیکی نوین و تجهیزات پیشرفته تصویربرداری انجام می‌شود. در این روش، به جای اتکا به داروی بیهوشی برای کنترل درد، تلاش شده است با تکنیک خاص انجام تصویربرداری، تجربه بیمار در طول فرآیند تا حد امکان راحت و بدون ناراحتی باشد.

این شیوه انجام HSG به بانوان اجازه می‌دهد در طول تصویربرداری هوشیار باشند، با تیم پزشکی همکاری کنند و پس از پایان بررسی نیز بدون درگیری با عوارض ناشی از بیهوشی، سریع‌تر به فعالیت‌های روزمره خود بازگردند.

چه کسانی برای انجام عکس رنگی رحم به دنبال یک مرکز بدون درد هستند؟

مخاطبان اصلی این خدمت، بانوانی هستند که پزشک زنان انجام HSG را برای آن‌ها تجویز کرده است؛ به‌ویژه افرادی که در مسیر بررسی ناباروری قرار دارند یا نیاز به ارزیابی وضعیت لوله‌های رحمی و حفره رحم دارند.

با این حال، نگرانی از درد موضوعی عمومی است و حتی بانوانی که از نظر پزشکی نیاز قطعی به انجام این بررسی دارند، ممکن است به دلیل شنیدن تجربه‌های ناخوشایند دیگران دچار اضطراب شوند. برای چنین افرادی، پیدا کردن مرکزی که علاوه بر دقت تصویربرداری، به آرامش بیمار نیز توجه داشته باشد اهمیت زیادی دارد.

چرا بانوان از شهرهای مختلف برای HSG به اهواز می‌آیند؟

تکنیک اختصاصی مورد استفاده برای انجام عکس رنگی رحم بدون بیهوشی و بدون درد در مرکز دکتر پورترکان، در کنار سابقه طولانی این مرکز در حوزه تصویربرداری، باعث شده است مراجعانی از شهرهای مختلف کشور برای انجام این نوع تصویربرداری به اهواز مراجعه کنند.

این استقبال تنها به شهرهای ایران محدود نمانده و به دلیل موقعیت اهواز و ارتباط آن با کشورهای منطقه، مراجعانی از کشورهای عرب‌زبان همسایه نیز برای انجام عکس رنگی رحم به این مرکز مراجعه کرده‌اند. دقت تصاویر، تجربه تیم تصویربرداری و شیوه متفاوت انجام HSG از جمله عواملی است که باعث شده این مرکز مورد توجه بیمارانی قرار گیرد که به دنبال تجربه‌ای راحت‌تر از عکس رنگی رحم هستند.

در نهایت، اگر پزشک انجام عکس رنگی رحم را برای شما تجویز کرده است، لازم نیست تنها به دلیل ترس از درد، انجام آن را به تعویق بیندازید. انتخاب یک مرکز مجهز و باتجربه که از تکنیک مناسب برای کاهش ناراحتی بیمار استفاده می‌کند، می‌تواند تجربه این تصویربرداری را برای شما متفاوت کند.

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