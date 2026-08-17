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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۶

تخریب بنای الحاقی غیرمجاز آب‌انبار تاریخی شاهرود آغاز شد

تخریب بنای الحاقی غیرمجاز آب‌انبار تاریخی شاهرود آغاز شد

شاهرود- رئیس میراث فرهنگی شاهرود از آغاز عملیات تخریب بنای الحاقی غیرمجاز روی آب‌انبار تاریخی این شهر خبر داد و گفت: این اقدام با هدف صیانت از اصالت بافت تاریخی انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدصادق رضویان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران و در حاشیه بازدید از آب‌انبار تاریخی شاهرود، از آغاز عملیات تخریب بنای الحاقی غیرمجاز احداث‌شده بر روی این بنای تاریخی در بافت قدیمی شهر خبر داد.

وی افزود: این عملیات با پیگیری‌های مستمر و در چارچوب ضوابط قانونی و بر اساس رأی صادرشده از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ در حال انجام است.

رئیس میراث فرهنگی شاهرود با تأکید بر ضرورت صیانت از هویت و اصالت بافت تاریخی شهر، بیان کرد: این اقدام با هدف جلوگیری از آسیب به ارزش‌های فرهنگی و تاریخی این بنا انجام می‌شود.

رضویان در پایان گفت: حفاظت از آثار تاریخی و ارزشمند، علاوه بر تکلیف قانونی، مسئولیتی فرهنگی در قبال نسل‌های آینده است.

کد مطلب 6918890

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