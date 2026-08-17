طاهری: نیت الهی باید در تمام زندگی جریان داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدمحسن طاهری صبح دوشنبه در جمع نیروهای بسیجی با اشاره به پایان ماه‌های محرم و صفر و آغاز ماه ربیع‌الاول، بر ضرورت توجه به مسئله «قبولی اعمال» تأکید کرد و گفت: پس از پشت سر گذاشتن ایام سوگواری اهل‌بیت(ع)، مراسم اربعین، عزاداری‌ها و دیگر برنامه‌های معنوی این ایام، باید از خداوند بخواهیم که اعمال، توسلات و عبادات ما را به فضل خود بپذیرد و آنچه در این مدت انجام داده‌ایم، زمینه‌ای برای رشد معنوی و تقرب بیشتر به خداوند باشد.

وی با تبریک فرا رسیدن ماه ربیع‌الاول و اشاره به مناسبت‌های ارزشمند این ماه، اظهار کرد: این ماه، ماه ولادت پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) است و باید از فرصت چنین ایامی برای تقویت ارتباط با خداوند، اهل‌بیت(ع) و معارف دینی استفاده کنیم.

طاهری با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین معیارهای قبولی اعمال، اخلاص است، افزود: در فرهنگ اسلامی، عبادت زمانی ارزش حقیقی پیدا می‌کند که با قصد قربت و برای رضای خداوند انجام شود.

وی با استناد به آیه «وَ ما أُمِروا إِلّا لِیَعبُدُوا اللَّهَ مُخلِصینَ لَهُ الدّین» گفت: اساس مأموریت انسان در دنیا، بندگی خداوند با اخلاص است و اگر انسان در عبادت خود رضایت دیگران را با رضایت خداوند درآمیزد، از حقیقت اخلاص فاصله گرفته است.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: در روایات نیز بر این مسئله تأکید شده است که خداوند عملی را که برای وی و دیگری انجام شود، نمی‌پذیرد؛ این بیان در حقیقت هشداری نسبت به آفت ریا و شرک در عبادت است و نشان می‌دهد که عمل عبادی باید خالصانه برای خداوند انجام شود.

طاهری با تأکید بر اینکه مفهوم عبادت نباید تنها به نماز، روزه و سایر عبادات خاص محدود شود، بیان کرد: خداوند در قرآن می‌فرماید «وَ ما خَلَقتُ الجِنَّ وَ الإِنسَ إِلّا لِیَعبُدون»؛ بنابراین انسان برای بندگی خدا آفریده شده است و این بندگی باید در تمام ابعاد زندگی وی جریان داشته باشد.

وی افزود: اگر عبادت را تنها به نمازهای واجب، روزه ماه رمضان و برخی واجبات دیگر محدود کنیم، بخش زیادی از زندگی انسان خارج از دایره عبادت قرار می‌گیرد؛ در حالی که انسان مؤمن باید به گونه‌ای زندگی کند که حتی فعالیت‌های روزمره وی نیز در مسیر بندگی خداوند قرار گیرد.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: در روایات به انسان توصیه شده است که در هر کاری نیت تقرب به خداوند داشته باشد؛ حتی خوردن و خوابیدن نیز می‌تواند با نیت الهی انجام شود و از یک فعالیت عادی به عملی دارای ارزش معنوی تبدیل شود.

طاهری با بیان اینکه «قصد قربت» تنها گفتن یک عبارت در آغاز کار نیست، اظهار کرد: معنای قربةً الی‌الله این نیست که انسان فقط در ابتدای یک فعالیت بگوید «این کار را برای خدا انجام می‌دهم»؛ بلکه باید تمام آن عمل در چهارچوب دستور خداوند و در مسیر رضایت وی انجام شود.

وی ادامه داد: برای نمونه، سرپرست خانواده وظیفه دارد هزینه زندگی خانواده خود را تأمین کند. اگر این وظیفه بدون توجه به رضایت خداوند انجام شود، تکلیف از عهده وی برداشته می‌شود، اما زمانی که همین کار را برای رضای خدا انجام دهد، به عبادت تبدیل خواهد شد.

طاهری گفت: فردی که در اداره، مغازه، مزرعه یا هر محیط کاری دیگری فعالیت می‌کند، اگر وظیفه خود را درست انجام دهد، کم‌کاری نکند، مرتکب حرام نشود، رشوه و زیرمیزی نگیرد و حقوق دیگران را رعایت کند، کار وی می‌تواند مصداق عبادت و قرب الهی باشد.

وی افزود: وقتی انسان خداوند را ناظر بر اعمال خود بداند، در جریان فعالیت روزمره مراقب است که گناه و حرام وارد زندگی و کسب وی نشود. همچنین درآمدی که از راه صحیح به دست می‌آورد، در مسیر درست هزینه می‌کند و اگر خمس یا زکاتی بر آن واجب باشد، آن را پرداخت خواهد کرد.

نیت الهی باید در تمام مراحل عمل جریان داشته باشد

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه نیت الهی باید در رفتار انسان استمرار داشته باشد، اظهار کرد: نمی‌توان فقط در ابتدای کار نیت قربت کرد، اما در ادامه عملی برخلاف رضایت خداوند انجام داد. همان‌گونه که نماز باید مطابق دستور الهی اقامه شود، سایر اعمال انسان نیز باید در چهارچوب احکام و رضایت خداوند باشد.

وی افزود: اگر کسی در ابتدای نماز نیت قربت کند، اما نماز را برخلاف دستور خداوند به جا آورد، صرف داشتن نیت نمی‌تواند موجب صحت و قبولی عمل شود؛ بنابراین در همه فعالیت‌های زندگی نیز هم نیت الهی و هم رعایت حدود و دستورات خداوند ضروری است.

طاهری در ادامه با اشاره به امکان تبدیل فعالیت‌های عادی زندگی به عبادت گفت: حتی خوابیدن و غذا خوردن نیز می‌تواند با نیت الهی همراه شود.

وی ادامه داد: انسان می‌تواند با این نیت استراحت کند که توان لازم برای انجام وظایف دینی و اجتماعی خود را به دست آورد؛ برای مثال، به موقع بخوابد تا صبح بتواند نماز خود را در وقت مناسب بخواند و وظایف شغلی و خانوادگی خود را به درستی انجام دهد. در این صورت، خوابیدن نیز می‌تواند در مسیر تقرب به خداوند قرار گیرد.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: غذا خوردن نیز نباید صرفاً برای لذت و سیر شدن باشد؛ انسان می‌تواند با این نیت غذا بخورد که انرژی لازم برای انجام وظایف خود را به دست آورد. چنین نگاهی انسان را از پرخوری، حرام‌خواری و بسیاری از رفتارهای نادرست دور می‌کند.

طاهری با اشاره به آیه «إِنَّما یَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ المُتَّقینَ» تأکید کرد: قرآن کریم تصریح می‌کند که خداوند عمل را از اهل تقوا می‌پذیرد و تقوا یعنی انسان اعمال خود را در چارچوب دستور الهی انجام دهد و همواره خداوند را ناظر بر رفتار خود بداند.

وی ادامه داد: ممکن است انسان کاری را با نیت خیر انجام دهد، اما اگر آن عمل خارج از چارچوب شرع باشد، نمی‌تواند انتظار قبولی آن را داشته باشد. بنابراین علاوه بر نیت الهی، چگونگی انجام عمل نیز اهمیت اساسی دارد.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری برای تبیین اهمیت این موضوع به روایتی از امام جعفر صادق(ع) اشاره کرد و گفت: در این روایت، فردی به عنوان شخصی بسیار خیر و نیکوکار معرفی می‌شود، اما امام صادق(ع) پس از بررسی رفتار وی متوجه می‌شود که وی اموال دیگران را سرقت کرده و سپس همان اموال را میان فقرا تقسیم می‌کند.

طاهری افزود: آن فرد تصور می‌کرد با توجه به اینکه اموال را به نیازمندان داده، عمل خوبی انجام داده است، اما امام صادق(ع) با استناد به آیات قرآن، نادرستی این برداشت را برای وی روشن کردند.

وی بیان کرد: بر اساس تعالیم قرآن، کار خیر باید از مسیر صحیح انجام شود و نمی‌توان با انجام یک عمل نادرست، آن را با یک اقدام ظاهراً خیر جبران کرد. اگر مال دیگری بدون اجازه صاحبش برداشته شود، تصرف در مال غیر صورت گرفته و صدقه دادن آن نیز نمی‌تواند این گناه را به عمل صالح تبدیل کند.

عمل صالح بدون رعایت حق مردم معنا ندارد

طاهری تأکید کرد: این روایت به ما می‌آموزد که هدف خوب، مجوز استفاده از روش نادرست نیست. انسان نمی‌تواند برای رسیدن به یک نتیجه ظاهراً خیر، مرتکب گناه شود و انتظار داشته باشد آن عمل در پیشگاه خداوند پذیرفته شود.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین در کنار نیت خیر، رعایت حق‌الناس، احکام شرعی و حدود الهی نیز ضروری است و انسان باید مراقب باشد که عملی که تصور می‌کند موجب تقرب به خداوند می‌شود، از مسیر نادرست و حرام عبور نکند.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر ضرورت تقویت اخلاص و تقوا در زندگی مؤمنان گفت: باید تلاش کنیم تمام اعمال و رفتار ما در مسیر رضایت خداوند قرار گیرد؛ چرا که قبولی عمل تنها به ظاهر آن وابسته نیست، بلکه اخلاص، تقوا، رعایت دستور الهی و توجه به حضور خداوند در تمام مراحل عمل، از عوامل اساسی پذیرش عبادات و اعمال انسان است.

وی ابراز امیدواری کرد و گفت: خداوند متعال به همه مؤمنان توفیق رعایت تقوا، اخلاص در عمل، عبادت بیشتر و انجام اعمالی را عنایت کند که شایسته پذیرش درگاه الهی باشد.